Una campaña invita a las familias extremeñas a compartir las tareas y la carga mental que habitualmente soporta la mujer

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha presentado este martes en Mérida la primera campaña sobre corresponsabilidad desarrollada por la Junta de Extremadura que, bajo el lema 'Elijo cuidar' invita a las familias a compartir las tareas, responsabilidades y la carga mental invisible que, mayoritariamente, soportan las mujeres.

Se trata de una campaña "muy ambiciosa", que tendrá presencia en múltiples soportes informativos, desde medios de comunicación, como televisión, radio y prensa, a medios digitales, redes sociales, vallas publicitarias, marquesinas, autobuses y otras instalaciones, con las que se pretende lanzar el mensaje de que las responsabilidades y las tareas compartidas son "mucho más livianas" y "conducen hacia una sociedad más justa e igualitaria".

"A veces no es cansancio. Es esa sensación de estar sosteniéndolo todo sin que nadie lo note. De recordar lo que nadie más recuerda, de pensar en lo que nadie más piensa. De ser el engranaje invisible que hace que todo funcione. Y cuando te caes, cuando no puedes más, lo que se cuestiona no es el sistema, sino tu capacidad como madre. La carga mental no se ve, pero pesa mucho".

Así lo ha dicho la secretaria general utilizando la definición que, sobre la carga mental, hacía una representante del Club de las Malasmadres. Estas palabras "reflejan con claridad y crudeza cómo la falta de corresponsabilidad impacta en la salud mental de muchas mujeres".

Sánchez Vera se ha referido también al estudio 'El estado de la maternidad en Europa', en el que se señala que, aunque ha habido "avances" en temas como conciliación, transparencia salarial y cuidados, persisten "grandes brechas", explica en nota de prensa la Junta.

"En todos los indicadores nos encontramos por encima de la media europea". En España, ha señalado, el 78 por ciento de las madres dicen sentirse mentalmente sobrecargadas; el 57 por ciento reporta problemas de salud mental. El reparto del trabajo doméstico sigue siendo desigual, alrededor del 64 por ciento de las tareas domésticas en España las siguen asumiendo las madres, independientemente de si trabajan o no", apunta.

Sánchez Vera ha resaltado que "el reparto de las tareas domésticas, la corresponsabilidad, el acto de crear equipo dentro y fuera de casa, es indispensable para mejorar la vida de las mujeres", pero "no creemos en imposiciones, sino en elecciones", algo que se resume en el lema de la campaña 'Elijo cuidar'.

La campaña, cofinanciada por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, "es una iniciativa que pretende despertar conciencias, motivar compromisos y generar un cambio profundo en la forma en que entendemos el cuidado, la corresponsabilidad y el rol como personas y como comunidad".