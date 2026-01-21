Caja Rural de Extremadura reúne a una docena de entidades para analizar el futuro del sector ganadero

Caja Rural de Extremadura ha celebrado este martes en la finca El Toril un encuentro en el que han participado las principales entidades del sector ganadero en la región para debatir y analizar los retos y desafíos para el futuro del sector.

La sanidad animal, la diferencia de precios en origen y destino o la comercialización han sido algunos de los principales temas tratados junto al reciente acuerdo firmado por la Unión Europea y Mercosur y el impacto que el mismo tendrá en la ganadería extremeña.

También se ha hablado sobre la presión normativa y burocrática, el relevo generacional y la falta de incentivos y se abrió un espacio para hablar de la Feria Espiga y la importancia de buscar espacios para "vender" los productos extremeños.

En la reunión han estado presentes una docena de entidades que han dado a conocer su posición sobre el futuro del sector, entre las que se encontraban las Indicaciones Geográficas Protegidas Corderex y Ternera de Extremadura y las asociaciones de criadores de Porcino Ibérico (Aeceriber), Vacuno de Raza Retinta (ACRE), Charolés (Uchae), Caballos de Pura Raza Española (AECCPRE) y Raza Blanca Cacereña.

Junto a Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, la Lonja de Extremadura, Cicytex y el director general en funciones de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez.

APOYO AL SECTOR

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha ejercido como anfitrión del encuentro y ha subrayado el "apoyo total" de la entidad al sector primario y, en concreto, a la ganadería. "El campo ha sido y va a seguir siendo un sector estratégico para Caja Rural de Extremadura", ha subrayado.

Además, ha apuntado a que se han reforzado los medios para poder ofrecer al agricultor y ganadero el asesoramiento necesario ante los nuevos desafíos a los que se está enfrentando el sector.

Caballo ha recordado que la Caja cuenta con productos financieros exclusivos, por ejemplo, para ayudar en el comercio exterior, además de otras muchas más figuras para acompañar a agricultores y ganaderos.

Por último, ha agradecido a los asistentes por "el debate enriquecedor" y ha deseado "un nuevo encuentro el próximo año con buenas noticias y con un buen camino recorrido".

RATIO DE INVERSIÓN SUPERIOR AL RESTO DE ENTIDADES

Por su parte, la directora general de la entidad, Rocío Morales, ha repasado las inversiones de Caja Rural de Extremadura y ha dejado claro que "apostar por Extremadura se hace con hechos", algo que se ha realizado con 600 millones de euros.

En esta línea ha repasado que Caja Rural de Extremadura cuenta con un ratio de inversión superior al resto de entidades y que se va a cerrar un ejercicio con "un resultado muy bueno".

Rocío Morales ha concluido señalando que Caja Rural de Extremadura "es solvente" y está "creciendo y apostando por la región", ha informado la entidad en nota de prensa.