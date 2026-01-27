Caja Rural de Extremadura firma convenios de colaboración con nueve entidades ganaderas de la región

Caja Rural de Extremadura ha firmado nueve convenios de colaboración con otras tantas entidades ganaderas de la región. En concreto, se han renovado ocho convenios de colaboración con ocho entidades con las que ya se colaboraba y este año se ha sumado la DO Dehesa de Extremadura.

Así, los convenios firmados con la Asociación Nacional de Raza Retinta (ACRE), la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Raza Blanca Cacereña, Asociación de Criadores de Limusin en Extremadura (Limusinex) y la Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Charolesa Selecta de España (UCHAE) se han dirigido principalmente a reforzar la presencia de estas organizaciones en distintas ferias ganaderas, como son las de Zafra y Trujillo.

Los acuerdos con la IGP Ternera y la IGP Cordero de Extremadura 'Corderex' subrayan la importancia de seguir celebrando los premios Espiga de Cocina de ambas indicaciones geográficas protegidas para fomentar el uso de estas carnes entre los profesionales de la restauración.

Por su parte, con la Asociación Extremeña de Criadores de Pura Raza Española (Aeccpre) se ha ratificado la colaboración para promocionar esta rama nacional e internacionalmente.

En cuanto al convenio con la DO Dehesa de Extremadura se apoyarán actividades promocionales, ponencias, charlas, misiones inversas o intercambios comerciales, además de continuar con los Premios Jamón Ibérico DO Dehesa de Extremadura.

Otra de las colaboraciones ratificadas en el marco de este encuentro entre organizaciones ganaderas ha sido la firmada con la Lonja Agropecuaria de Extremadura para mejorar la información a sus asociados y organizar distintos foros que proporcionen material divulgativo destinado al sector agropecuario de la región, ha informado la entidad en nota de prensa.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha reafirmado el compromiso de la entidad con el sector ganadero. "Es un sector vital en nuestra tierra y la razón de ser de la Caja, nacida del mundo cooperativo y del campo extremeño", ha subrayado.