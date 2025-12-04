Caja Rural de Extremadura firma convenios de colaboración con diez federaciones deportivas y clubes de la región

Caja Rural de Extremadura ha firmado diez convenios de colaboración con otras tantas entidades deportivas de la región, con lo que la entidad ratifica así su compromiso con el deporte y los hábitos de vida saludable.

La firma de estos acuerdos ha tenido lugar en el Aula de Formación de Caja Rural de Extremadura en Badajoz, en las que se han dado cita el presidente de la entidad, Urbano Caballo, junto con la directora general, Rocío Morales, y los presidentes y representantes de las diez instituciones firmantes.

En concreto, se han renovado varios acuerdos que la entidad financiera mantiene desde hace años con las federaciones extremeñas de baloncesto, hípica, pádel, fútbol, lucha y tenis, además de con el Club Baloncesto Badajoz, el Club Baloncesto Cáceres y el Club Maratón Badajoz.

Estas nueve entidades han renovado su colaboración y en este año se ha incorporado una nueva federación, la de Petanca, que contará con el apoyo de Caja Rural de Extremadura.

Entre los objetivos de estos convenios se recoge el impulsar la actividad física, el deporte y la vida saludable entre la población extremeña, que es uno de sus principales objetivos del Fondo de Educación y Promoción de la Caja, con "especial énfasis" en el deporte base.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha subrayado la importancia de ampliar y facilitar la práctica deportiva para todas las personas. "Con estos acuerdos buscamos, una vez más, que el deporte sea motor de cambio y avance social, y que cada extremeño pueda acceder a la práctica deportiva que elija", ha dicho.

Como representantes de cada entidad deportiva han estado presentes Sergio Merchán, de la Federación Extremeña de Fútbol; Martín Fariñas, de la Federación Extremeña de Baloncesto; Ignacio Fernando de la Iglesia, de la Federación Hípica Extremeña; José Luis Domínguez, de la Federación Extremeña de Pádel y Antonio Correa y Javier Díaz, del Club Baloncesto Badajoz.

Así como José Manuel Sánchez, del Club Baloncesto Cáceres; Maite Pajuela, del Club Maratón Badajoz; José María García, de la Federación Extremeña de Lucha; Francisco Núñez, de la Federación Extremeña de Petanca y un representante de la Federación Extremeña de Tenis.

Caja Rural de Extremadura destina cada año al Fondo de Educación y Promoción, como mínimo, el 15 por ciento de los excedentes del ejercicio, con el fin de que esos beneficios reviertan en la sociedad extremeña.

"Esta cooperativa de crédito, con más de 100 años de historia asentada en la región, ha tenido siempre presente, como una de las finalidades más importantes, atender a los problemas de los extremeños para mejorar su calidad de vida y su entorno", ha destacado en nota de prensa.