Caja Rural de Extremadura colaborará en el Congreso Mundial de Ganadería Sostenible que se celebrará en noviembre

Este congreso tendrá lugar en Don Benito y Trujillo del 12 al 14 de noviembre.

Redacción

Extremadura

Caja Rural de Extremadura ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible por el cual la entidad financiera apoyará la organización del Congreso Mundial de Ganadería Sostenible, que se celebrará en noviembre.

En concreto, este congreso tendrá lugar en Don Benito y Trujillo del 12 al 14 de noviembre y pondrá a la región "en el centro del sector primario mundial como laboratorio de nuevas prácticas que aseguren un futuro sostenible y próspero para los ganaderos".

Está prevista la presencia de reconocidos expertos de talla mundial que expondrán tanto sus experiencias profesionales como los resultados de sus investigaciones, al que acudirán especialistas habrá productores, científicos, comercializadores, ganaderos y creadores de contenidos para abordar cuestiones relacionadas con el cambio climático, el rol de la ganadería en el ciclo ecológico o el mercado de los créditos de carbono, según informa Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

También está previsto que se aborden los desafíos que afronta el sector y difundir los beneficios ambientales y sociales de los sistemas de producción sostenible de carne y lecho del mundo, derribando mitos alrededor de la actividad ganadera, entre otras cosas.

El convenio ha sido firmado por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente de la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible, Antonio José Piñeros.

En su intervención, Urbano Caballo ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y por el hecho de que la Caja "una vez más", esté apoyando "nuestro campo, en esta ocasión como referente global".

