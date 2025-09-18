Cáceres tendrá la primera comunidad solar de Iberdrola en la región que integra un sistema de almacenamiento de baterías

La ciudad de Cáceres contará con la primera comunidad solar de Iberdrola en Extremadura que incorpora un sistema de almacenamiento de baterías. Esta instalación se ubicará en la cubierta del Colegio Licenciados Reunidos y se podrán beneficiar hasta 270 familias cacereñas.

Asimismo, es la primera de España realizada sobre una comunidad solar ya existente y esta mejora permite optimizar el uso de la energía generada, adaptándose a las franjas horarias de mayor consumo doméstico.

Gracias a un aprovechamiento más eficiente de la energía solar, las familias pueden incrementar su ahorro mediante una fuente local y sostenible.

La instalación se ubicará en la cubierta del centro educativo y evitará la emisión de cerca de 1518 toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años.

Además de reducir el coste en la factura eléctrica de este colegio, los vecinos que se encuentren en un radio de 2 kilómetros podrán beneficiarse de las ventajas del autoconsumo 100 por cien renovable, sin necesidad de contar con una infraestructura propia ni realizar inversiones.

Iberdrola es quien realizará la inversión de esta instalación que constará de 393 paneles solares, con una potencia total de 181 kilovatios (kW), suficiente para producir anualmente cerca de 253 megavatios hora (MWh).

Gracias a esta comunidad solar, alrededor de 270 familias podrán ser partícipes de la misma y ahorrar en sus facturas de la luz al consumir localmente parte de la energía producida por esta instalación.