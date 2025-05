Cáceres se prepara para cuatro días de música con un Womad cargado de propuestas culturales, talleres y artesanía

La trigésimo segunda edición de Womad Cáceres arrancará este próximo jueves dando inicio a cuatro días de música procedente de una quincena de países, acompañada por una programación cultural que incluye proyecciones, danza, teatro, artesanía, lecturas para los mayores o talleres para toda la familia, además de una muestra gastronómica.

El acto de inauguración del festival se llevará a cabo en el Gran Teatro de Cáceres el día de 8 de Mayo, a las 17,30 horas, que darán paso a cuatro días en los que subirán a los escenarios de la Plaza Mayor, la Plaza de San Jorge y la Plaza Santa María una veintena de grupos procedentes de 15 países como República Democrática del Congo, Bélgica, Indonesia, Países Bajos, Francia, México, Siria, Tanzania, Portugal o Colombia, en el que destacan nombres de la escena nacional e internacional como Angélique Kidjo, Baloggi, Muerdo, Ángeles Toledano, El Gato con Jotas, Naonde y Canchalera.

Asina önde, Dowdelin, Rust, Kumbia Boruka, Sanguijuelas del Guadiana, The Zawose Queens, Ana Lua Caiano, Nusantara Beat, Ácido Pantera y Arp Frique & The Perpetual Singers, se suman a un certamen que, por segundo año consecutivo, no permitirá la celebración de botellón en los espacios en los que se celebran los conciertos.