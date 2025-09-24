Cáceres muestra a Europa las bases de su candidatura a Capital de la Cultura en 2031

La ciudad de Cáceres ha presentado este martes en la sede del Parlamento Europeo las bases del proyecto para aspirar a Capital Europea de la Cultura en 2031, un acto en el que su alcalde, Rafael Mateos, ha apelado al concepto de 'transcultura' como eje fundamental y a la cultura como "fuerza transformadora" de las personas, realidades y unión de los pueblos y convivencia.

Esta presentación es el preludio de la entrega del dossier de la candidatura en diciembre, momento en el que el proyecto ya sí será evaluado por un comité de expertos y se hará la primera criba, según recuerdan desde el consistorio cacereño.

El acto, celebrado bajo el título 'Cáceres y Europa Herencia compartida y futuro común' ha contado con la asistencia de numerosos eurodiputados, entre ellos, la popular y exalcaldesa Elena Nevado, así como representantes culturales de diferentes países de Europa y de extremeños afincados en la capital comunitaria.

Acompañando la intervención del alcalde cacereño se ha proyectado un trabajo audiovisual que sintetiza cómo Cáceres es símbolo de los valores que emanan de Europa y se ha distribuido material promocional de la candidatura, además de servir una degustación de productos extremeños.

"Tenemos muchos y muy buenos mimbres para ser Capital Europea de la Cultura en 2031", ha señalado Mateos, que ha ensalzado el arraigo de festivales como el WOMAD, las distintas citas con el blues, el rock, la música irlandesa, la cultura urbana, el patrimonio histórico y el pasado medieval.

Asimismo, ha destacado la "perfecta simbiosis” que se da en Cáceres "entre historia y vanguardia", apelando a uno de los más importantes testimonios del origen de la especie en la Cueva de Maltravieso y a la "fortuna" de atesorar la colección privada de arte contemporáneo más importante de Europa, como la que guarda entre sus paredes el Museo Helga de Alvear y al futuro Museo del Madruelo.

Por su parte, Elena Nevado ha subrayado que la ciudad ha sabido conservar su patrimonio histórico y cultural, reforzar su identidad a través de la gastronomía, la biodiversidad y la creación contemporánea, así como mantener vivo su papel como punto de encuentro europeo.

En su intervención, ha incidido en que Cáceres "no es una recreación" sino que lo que se ve es "lo que era, lo que sigue siendo y lo que será".

Al mismo tiempo, ha puesto en valor la vitalidad contemporánea de la ciudad que demuestran que Cáceres "sigue siendo una explosión de cultura" y la riqueza culinaria –desde la torta del Casar a la alta cocina con estrellas Michelin– y la contribución de la ciudad con la fauna y biodiversidad, con más de 60 nidos de cigüeñas coronando sus torres.

También ha destacado que Cáceres seguirá ampliando su oferta cultural con proyectos como el próximo Museo del Madruelo de la cerámica y la música, además de mantener su carácter transfronterizo "gracias a los lazos con Portugal y con Irlanda".