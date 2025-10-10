Cáceres y Badajoz, entre las tres capitales donde los anuncios de viviendas reciben menos contactos

Los anuncios de viviendas en alquiler en Cáceres publicados en el portal de idealista recibieron en el tercer trimestre del año una media de 8 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 11% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando eran 9, según este portal.

Cáceres es, además, la capital de provincia de toda España con la cifra más baja de contactos, seguida por Salamanca, con 10, y Badajoz, con 11. En la capital pacense, sin embargo, se ha incrementado esta cifra un 54% en el último año, ya que en el tercer trimestre de 2024 eran 7.

En el conjunto de España los anuncios de viviendas en alquiler publicados en idealista recibieron una media de 35 contactos, un 13% más que hace un año.