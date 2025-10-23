Cáceres acoge el acto inaugural de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha reivindicado este miércoles en Cáceres el mestizaje y la pluralidad cultural de Extremadura durante la inauguración de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, un encuentro internacional que reúne a escritores, editores, periodistas y lectores de ambos lados del Atlántico.

Durante su intervención, Bazaga ha subrayado el papel de la región como puente entre Europa e Hispanoamérica y ha señalado que "Mario va a estar estos cuatro días con nosotros, lleva muchos meses con nosotros. Es el 'leit motiv' de todo esto".

La consejera ha recordado que "estamos aquí porque creemos en la cultura, el vehículo que tiene la sociedad para ser libre", y ha destacado que "desde aquí hemos querido organizar para la ciudadanía casi treinta experiencias literarias", al tiempo que ha subrayado el talento de los autores que estos cuatro días acogen las ciudades de Cáceres, Badajoz y Trujillo.

Además, ha señalado el valor de "trabajar juntos, bajo una cultura que nos ha unido y que seguirá dándonos muchos frutos. Somos hermanos" y ha reivindicado la lengua española como un lazo de unión entre los distintos países de origen de los participantes en esta edición de la bienal.

La jornada inaugural ha estado marcada por un emotivo homenaje a Mario Vargas Llosa, con la presencia de su hijo, Álvaro Vargas Llosa, quien ha compartido la intimidad de los últimos días de vida junto a su padre, premio Nobel de Literatura. "Mi padre se fue de este mundo con una sensibilidad musical poblada de poesía. La literatura fue su vida", ha expresado.

Álvaro Vargas Llosa ha recordado, durante su intervención, los paseos que ambos compartieron por los escenarios reales de las novelas de su padre en Perú, una experiencia que ha definido como "la aventura de un autor que revive su propia obra y se entrega a ser personaje de las obras que escribió, gozando la música de la mejor literatura".

La VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se celebra por primera vez fuera del continente americano, despliega a partir de mañana y durante cuatro días en las ciudades de Cáceres, Badajoz y Trujillo un extenso programa de debates, conferencias, lecturas y encuentros literarios abiertos al público, consolidando a la región como un referente en la difusión de la cultura en español y en la apuesta por la creación literaria contemporánea.