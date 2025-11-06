Los bomberos de la Diputación de Cáceres realizan 17 salidas por la lluvia en las ciudades de Cáceres y Plasencia

Debido a las fuertes lluvias caídas, los bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres han intervenido en 17 salidas, principalmente en la ciudad de Cáceres y también en Plasencia. El trabajo ha consistido básicamente en buscar imbornales y levantarles para que drene el agua.

Cáceres:

📍 Zona de la estación de autobuses

📍 Centro de salud San Jorge

📍 Puente San Francisco, donde se puso a salvo a una mujer

📍 Calle Germán Sellers de Paz, por acumulación de agua

📍 Avenida de Alemania y avenida de la Hispanidad

Además, en Plasencia se realizaron intervenciones en:

📍 Calle Donantes de Sangre

📍 Escuela de Hostelería

Gracias al trabajo rápido y coordinado de los equipos, todas las situaciones fueron atendidas sin incidentes mayores.