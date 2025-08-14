Bomberos de la Diputación de Cáceres intervienen en la extinción de seis incendios simultáneos

Bomberos de la Diputación de Cáceres se encuentran interviniendo en los incendios que están teniendo lugar en diferentes puntos de la provincia, más concretamente se encuentran actuando en seis puntos a la vez. Debido a las altas temperaturas que están sufriendo durante un tiempo prolongado se han producido 4 bajas y una posible rotura de peroné.

Intervenciones:

Trujillo: A lo largo de todo el día se encuentran actuando en la extinción de un incendio próximo a la población colaborando en coordinación con la tareas del INFOEX. Los bomberos de la Diputación están trabajando con dos dotaciones en relevos, una de ellas en parque y la otra sobre el terreno.

Huélaga: una dotación trabajando desde el parque de Coria, todo el día, en incendio forestal.

Mata de Alcántara: Hasta las 20.50 horas aproximadamente ha estado actuando una dotación del parque de Valencia de Alcántara en un incendio de la localidad.

Navalmoral de la Mata: Todo el día han estado turnándose las dotaciones de Navalmoral y Jarandilla en el incendio de una nave de pintura provocado por un incendio de pastos.

Cabezabellosa: incendio de Situación Operativa 2 del Plan INFOCAEX, toda la jornada protegiendo la población evacuada, con dos dotaciones más un Jefe de Guardia.

Plasencia, con una dotación del parque del SEPEI de Plasencia que interviene en la extinción de un coche en llamas. Se trata de la única intervención que no está relacionada con los incendios forestales.

A lo largo del día se han sufrido varias bajas: en la nave de Navalmoral tres bajas por efectos de las altas temperaturas que están soportando de forma prolongada. Además, en el incendio de Huélaga uno de los bomberos ha tenido una posible rotura de peroné (en estos momentos está en observación), y otra baja en el parque de Coria por el efecto de las altas temperaturas.