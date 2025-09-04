Bomberos de Castilla y León intervenían en un rebrote del fuego de Jarilla ya controlado

El servicio de extinción de incendios forestales de Castilla y León ha intervenido hoy en una pequeña reproducción del incendio de Jarilla en el término municipal de Jerte (Cáceres), colindante con Candelario (Salamanca), días después de darse por controlado.

Así lo ha indicado la Consejería de Medio Ambiente a través de su cuenta oficial de Twitter, la primera alerta sobre incendios después de días tranquilos en la provincia tras la acumulación de grandes fuegos en agosto, entre ellos este que llegó a saltar de Extremadura a Castilla y León.

"El rebrote es en zonas altas de la sierra. Los medios ya están trabajando en su extinción. Si aprecia humo a lo largo de la tarde no se alarme, por el momento la situación no revierte riesgo estando en una zona perimetrada y de bajo riesgo", ha informado a la población el Ayuntamiento de Candelario.

Este fuego, que estaba ya controlado, llegó a amenazar al pueblo cacereño y fronterizo de La Garganta, pero al situarse en zonas altas no llegó a suponer un peligro para la población de Candelario, y en territorio de Salamanca ha quemado unas 233 hectáreas, según la Junta.