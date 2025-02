El BOE publica la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de control del nenúfar mejicano en la cuenca del Guadiana

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes, día 10, la resolución de 27 de enero de 2025, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto denominado 'Actuaciones de control de la especie exótica invasora Nenúfar Mejicano ('Nymphaea Mexicana') en la cuenca del Guadiana.

En los antecedentes de hecho, se recuerda que, con fecha 9 de mayo de 2024, tuvo entrada en la Dirección General la solicitud de inicio de la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del citado proyecto, remitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), como promotor y órgano sustantivo.

En concreto, el objeto del proyecto es erradicar el nenúfar mejicano en la cuenca de Guadiana. Actualmente, esta especie, incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (CEEI) regulado por el Real Decreto 630/2013, afecta a un total de 38 kilómetros de cauces y coloniza una superficie total de 134,33 ha.

El proyecto plantea la retirada de todas las manchas de nenúfar mejicano presentes en la cuenca, actuando en todos los tramos afectados, incluido el tramo urbano de la ciudad de Badajoz, a lo largo de aproximadamente 25 km de longitud del río Guadiana, que discurre íntegramente en el término de municipal de Badajoz, aledaño a la frontera con Portugal. Se intervendrá, asimismo, en los afluentes arroyo de la Cabrera y río Gévora.

Estos trabajos se complementarán con la retirada de lodos (deslodados), que se han ido acumulando artificialmente durante años por el efecto de los azudes de la Granadilla y de la Pesquera, los cuales han propiciado el asentamiento de la especie de una forma "explosiva" en el tramo urbano. En paralelo a este proyecto, se están desarrollando los trabajos y obras necesarios para permeabilizar estos azudes, a través de la instalación de compuertas para evitar que, en el futuro, siga aumentando la colmatación por sedimentos.

El proyecto plantea la actuación en tres fases, una preparatoria, para la adecuación de zonas de acceso, parque de maquinaria y acopios temporales; una de ejecución, que comprende todas las actuaciones encaminadas a eliminar el nenúfar mejicano y extracción de lodos, y una tercera de restauración, "en la que se pretende restituir e incluso mejorar a través de medidas complementarias, las condiciones originales del entorno, además de la gestión definitiva de los lodos y residuos extraídos y generados".

La actuación propone dividir en cuatro tramos el río Guadiana, en los que se irá actuando de forma progresiva durante seis años, comenzando aguas arriba hasta el final de éstos y, sobre la posibilidad de sustanciar una consulta a Portugal sobre su interés en participar en el procedimiento de evaluación ambiental, dada la presencia de espacios naturales adyacentes en ambos países, el pasado 5 de diciembre la CHG consideró que las actuaciones "no van a generar efectos negativos transfronterizos a corto, medio o largo plazo, permanentes o temporales".

Así, no ve necesario elevar dicha consulta y, por otro lado, destaca que la acción beneficiará al medio ambiente en la parte portuguesa, al evitar la entrada de la especie invasora en el país vecino. No obstante, se compromete a trasladar el proyecto a la Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), en virtud del protocolo del Convenio de Albufeira, según este texto que pone el foco tanto en el suelo y geología, como en los residuos, la hidrología y calidad del agua o la vegetación y la fauna.