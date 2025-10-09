El 'Black Friday' y el 'Cyber Monday' 2025 generarán 1.420 contrataciones en Extremadura

El 'Black Friday', que se celebrará el 28 de noviembre, y el 'Cyber Monday', el 1 de diciembre, generarán 1.420 contrataciones en Extremadura, lo que supone un incremento del 2,9 % respecto a los 1.380 contratos que se firmaron el año pasado en el sector comercio, logística y transporte, según los datos de Randstand.

En nota de prensa, la empresa ha señalado que, aunque el volumen total sigue siendo más moderado que en otras regiones, estas fechas supondrán un impulso relevante para el empleo y la actividad económica en la comunidad.

Por provincias, Badajoz concentrará la mayoría de las contrataciones con 960 firmas, 10 menos que el año pasado (-1 %), mientras que Cáceres liderará el crecimiento con 460 contrataciones,50 más que en 2024, un 12,2 % más que el año anterior.

La directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante en Randstad, Ana Hervás, ha asegurado que el destacado crecimiento en la provincia de Cáceres "refleja el dinamismo del tejido empresarial extremeño y su capacidad para adaptarse al contexto económico actual, mientras genera nuevas oportunidades laborales en un periodo decisivo del calendario".

A nivel nacional, Randstad prevé que el Black Friday y el Cyber Monday generarán alrededor de 110.830 contrataciones en España, una cifra muy similar a la alcanzada en 2024 con 110.795.