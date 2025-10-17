La VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa fusiona poesía y arte en el Museo Helga de Alvear de Cáceres

BIENAL VARGAS LLOSA

La VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, impulsada en esta edición por la Junta de Extremadura, se celebra del 22 al 25 de octubre, reafirmando a la región como puente cultural entre Hispanoamérica y España, a la vez que respalda la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Dentro de su programación, en el Museo Helga de Alvear se celebrará el jueves 23 de octubre, a las 20,00 horas, el espectáculo gratuito 'Poética contemporánea', una sesión de 90 minutos en la que se explorará la fusión entre poesía, artes escénicas, acción, movimiento y palabra.

El evento reunirá a los artistas Elsa Moreno, Juan Carlos Panduro, Ruiseñora y Violeta Gil en una propuesta inédita creada especialmente para la Bienal y para el museo Helga de Alvear, referente internacional del arte moderno.

La actividad está organizada por la Cátedra Vargas Llosa y el Festival Poetas, y se presenta como una de las apuestas más innovadoras de la cita literaria, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Elsa Moreno abordará el vínculo entre danza y poesía a través de su recital 'Prácticas para inmanecer', un espacio de reflexión sobre la conciencia, la relación con el otro y el diálogo con la naturaleza.

El extremeño Juan Carlos Panduro, artista de circo premiado con el galardón Zirkólika 2023 por su número EXIT 21, explorará los límites del cuerpo y la composición poética, mientras el dúo Ruiseñora, formado por extremeños y canarios afincados en Madrid, propondrá su particular mezcla de copla sideral, psicodelia popular y electrónica de corte cósmico con la tradición extremeña y los palos flamencos.

Ruiseñora lleva publicados dos álbumes largos, dos EPs y un álbum en conjunto con el alumnado al que dieron clase en el Museo Reina Sofía. Actualmente se encuentran trabajando en un nuevo álbum que tendrá varias colaboraciones y que verá la luz en este noviembre de 2025.

Completará la velada Violeta Gil, cofundadora de 'La tristura' y autora de 'Llego con tres heridas' (Caballo de Troya, 2022), quien prepara para 2025 su nuevo libro y espectáculo 'Andábamos maravillados', tras veinte años de trayectoria en las artes escénicas.

La programación de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa se extenderá por Cáceres, Badajoz y Trujillo, con la presencia de destacadas figuras como Álvaro Vargas Llosa, Fernando Savater, Héctor Abad, Sánchez Adalid o Ángeles Mastretta, además de los finalistas al Premio a la mejor novela publicada en los dos últimos años -Gustavo Faverón, Pola Oloixarac, Ignacio Martínez de Pisón, Sergio Ramírez, David Uclés y Gioconda Belli -, que se entregará el 25 de octubre en el Gran Teatro de Cáceres.

Durante cuatro días, Extremadura será un punto de encuentro para autores, editores, periodistas, filósofos y lectores, consolidándose como un espacio de diálogo entre Hispanoamérica y España.

