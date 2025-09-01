Las bibliotecas de Extremadura participarán en la Conferencia Mundial de Cultura y Desarrollo Sostenible de la Unesco

Las bibliotecas extremeñas estarán presentes en la Conferencia Mundial de Cultura y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2025, organizada por la Unesco, donde participarán en una de las experiencias seleccionadas para representar a España en ese encuentro internacional.

De este modo, Extremadura, junto con Canarias, Galicia, Navarra y el Ministerio de Cultura, forma parte de la iniciativa 'Bibliotecas para el desarrollo: acceso a la cultura y participación cultural', un evento paralelo que tendrá lugar el 30 de septiembre, en el marco de este espacio que se celebrará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre.

Cabe señalar que esta propuesta busca poner en valor el papel de las bibliotecas como espacios inclusivos capaces de favorecer la participación ciudadana y generar nuevas oportunidades de desarrollo, según ha precisado en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Así, la comunidad autónoma mostrará en este espacio su modelo de biblioteca pública, comprometido con la igualdad de acceso a la cultura, la sostenibilidad y la cohesión social, alineado con las políticas culturales que, ha subrayado el Ejecutivo extremeño, impulsa la Junta.

Con esta participación, la región se suma a una estrategia conjunta que busca fortalecer la red de bibliotecas, compartir buenas prácticas y situar estos centros en el centro de las futuras políticas culturales, contribuyendo al reconocimiento internacional del sector.

Mondiacult 2025 es una cita de referencia mundial convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y acogida por el Gobierno de España.

Durante este encuentro, 194 Estados Miembros de la Unesco se reúnen para debatir y consensuar una agenda global de la cultura, orientada a su integración plena en las estrategias de desarrollo sostenible.

La conferencia convoca a más de 2.000 participantes procedentes de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, sector privado, comunidades culturales, juventudes, ámbito académico y medios de comunicación.