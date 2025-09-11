BBVA Research prevé que el PIB per cápita de Extremadura aumente más que el de España en 2025 y 2026

El servicio de estudios de BBVA estima que el crecimiento del PIB de Extremadura en 2025 podría situarse alrededor del 2,1%, un avance sólido, por encima al que se observará en el conjunto de la eurozona (0,9%), aunque por debajo del crecimiento estimado para el conjunto de España (2,5%).

Entre los factores que apoyan el crecimiento destaca el avance de los servicios, tanto públicos como privados; el buen comportamiento de la demanda interna, impulsada por el consumo de los hogares; y la evolución de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios.

Hacia delante, BBVA Research prevé una moderación del crecimiento en 2026 (1,5%), en un contexto marcado por el débil desempeño del sector agrario, la lenta recuperación en Europa y una elevada incertidumbre de política económica y arancelaria. Por su parte, el PIB per cápita en Extremadura tendrá una evolución mejor que el promedio nacional, con tasas del 2,1% en 2025 y 1,6% en 2026 (1,2% y 0,4% para el conjunto de España, respectivamente). Como resultado, a finales de 2026 el PIB per cápita podría situarse 6,4 puntos por encima de los niveles de 2019 (4,5 puntos en España).

De cumplirse estas previsiones, la tasa de paro podría reducirse hasta el 13,9% de media en 2026 y se podrían crear 13.400 nuevos empleos en el bienio 2025-2026.