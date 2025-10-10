Bazaga asegura que la Convención de Turespaña ha servido para que el mundo sepa que "Extremadura es extraordinaria"

La consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, ha destacado en la tercera jornada de la V Convención de Turespaña, que se celebra en Cáceres con la participación de más de mil profesionales del turismo de todo el mundo, que "Extremadura es extraordinaria" y cuenta con "la experiencia que el viajero está buscando".

"Los profesionales de las oficinas de Turespaña en todo el mundo han entendido, comprendido, visto y vivido que Extremadura es extraordinaria en su paisaje, en sus ciudades, en su gastronomía, en su gente, en su artesanía y en la forma que tenemos de ofrecer que ellos interactúen con el territorio", ha expresado.

Bazaga ha incidido también en la oportunidad para Extremadura de albergar esta convención, "la más importante de Europa en materia de turismo", que ha permitido constatar que Extremadura cuenta con todo lo que el viajero actual demanda.

"Tenemos seguridad, tenemos sostenibilidad real en el ADN, y un discurso y una narrativa de historia y cultura que nos han hecho ganadores de un premio impensable hace años, el de destino cultural del año por la revista Viajar", ha apuntado Bazaga.

Además, ha añadido que Extremadura "sabe cómo se hace turismo" y que la región ha dado un salto cualitativo para ser tenida en cuenta en el panorama internacional. "Extremadura es una experiencia. Hemos sabido decir que somos la experiencia que busca el turista, transformando eventos como el Cerezo en Flor o el Otoño Mágico en vivencias únicas".

Después de tres días de debates, conferencias y mesas redondas, Bazaga ha celebrado que 1.200 profesionales del turismo, de los cuales 900 procedían de fuera de Extremadura, "se han llevado un pedacito de esta tierra que contarán y elevarán al terreno profesional para atraer a más visitantes".

Ha recordado, además, que la promoción "es la herramienta más importante del turismo", por lo que la Junta de Extremadura seguirá apostando por "asistir a ferias, traer a especialistas y mostrar sobre el terreno la autenticidad de la región".