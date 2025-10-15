Baños de Montemayor y Hervás celebran el próximo fin de semana la VI Fiesta de la Lana del Valle del Ambroz

El Valle del Ambroz se vuelve a vestir de tradición, oficio y creatividad en la VI Fiesta de la Lana, que se celebra el próximo sábado y domingo, días 18 y 19, en Baños de Montemayor y Hervás (Cáceres).

Organizada por la Asociación Laneras y con la financiación de la Diputación de Cáceres, el programa Interreg Sudoe-Atlas (UE) y el apoyo de otras instituciones locales, la fiesta reúne a productores, tejedoras, artesanos y público de todas las edades en torno a la promoción de las lanas locales, la artesanía textil y las prácticas sostenibles vinculadas al oficio lanero.

En su sexta edición, la Fiesta de la Lana propone un formato muy variado (mercado artesanal, talleres, mesas de experiencias, música y actividades familiares) que pone en valor la cadena productiva de la lana en la península ibérica desde la crianza y la esquila hasta el hilado, el teñido natural, la transformación textil y la comercialización, informa en nota de prensa la Asociación Laneras.