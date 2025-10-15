FIESTA DE LA LANA

Baños de Montemayor y Hervás celebran el próximo fin de semana la VI Fiesta de la Lana del Valle del Ambroz

En su sexta edición, la Fiesta de la Lana propone un formato muy variado (mercado artesanal, talleres, mesas de experiencias, música y actividades familiares) que pone en valor la cadena productiva de la lana en la península ibérica.

Redacción

Extremadura |

Ovejas
Ovejas | Sinc

El Valle del Ambroz se vuelve a vestir de tradición, oficio y creatividad en la VI Fiesta de la Lana, que se celebra el próximo sábado y domingo, días 18 y 19, en Baños de Montemayor y Hervás (Cáceres).

Organizada por la Asociación Laneras y con la financiación de la Diputación de Cáceres, el programa Interreg Sudoe-Atlas (UE) y el apoyo de otras instituciones locales, la fiesta reúne a productores, tejedoras, artesanos y público de todas las edades en torno a la promoción de las lanas locales, la artesanía textil y las prácticas sostenibles vinculadas al oficio lanero.

En su sexta edición, la Fiesta de la Lana propone un formato muy variado (mercado artesanal, talleres, mesas de experiencias, música y actividades familiares) que pone en valor la cadena productiva de la lana en la península ibérica desde la crianza y la esquila hasta el hilado, el teñido natural, la transformación textil y la comercialización, informa en nota de prensa la Asociación Laneras.

