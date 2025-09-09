El Banco de Alimentos de Badajoz atiende en la actualidad a más de 9.000 usuarios

El Banco de Alimentos de Badajoz atiende en la actualidad a más de 9.000 ciudadanos, un número que permanece inalterable en los últimos meses, entidad que precisa de la colaboración ciudadana, de administraciones y empresas para afrontar un periodo de aquí a Navidad en el que se necesita un mayor número de existencias tras verano.

La presidenta del Banco de Alimentos pacense, Cristina Herrera, ha explicado a EFE que la cifra de usuarios permanece sin cambios en los últimos meses, pues “en el caso de algunas familias la situación mejora, pero en otras empeora”.

La subida de los precios de los alimentos es una de las razones que provoca que núcleos familiares tengan ahora más problemas, una situación que se une a las mayores dificultades que encuentra en la actualidad la entidad para recibir productos.

El final de la donación de alimentos a las ONG a través del fondo de garantía agraria FEGA unido a las menores aportaciones que realizan las empresas o ciudadanos particulares, entre otros, provocan estas dificultades.

Una de las fechas donde más patente es la reducción de los productos en las estanterías del Banco de Alimentos pacense se produce tras el final de verano, pues el periodo vacacional es tradicionalmente complicado para recibir donaciones, de ahí la relevancia de realizar ahora campañas otoñales.

Cristina Herrera ha expresado que una de las acciones más importantes para afrontar periodos como el navideño y el primer trimestre del próximo año será la habitual 'Gran Recogida', los próximos 7 y 8 de noviembre, donde la entidad busca unos 1.500 voluntarios en el objetivo de alcanzar el máximo número posible de productos.

La presidenta de la entidad ha realizado en este marco un llamamiento a la ciudadanía para que colabore durante esta fecha, pues “está comprobado que en los supermercados donde se cuenta con voluntarios se obtienen más productos que en el caso de los establecimientos sin ellos”.

El Banco de Alimentos de Badajoz cuenta en la actualidad con unos 5.000 voluntarios.