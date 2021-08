Baja la incidencia acumulada en Extremadura en una jornada con 6 fallecidos, 5 de ellos en Residencias de Mayores

Extremadura registraba ayer un total de 363 casos positivos de covid-19 confirmados. En los hospitales extremeños se producían 16 ingresos nuevos y se daban 20 altas hospitalarias, lo que supone un total de 136 personas hospitalizadas, de las que 18 están en UCI.

En la jornada hubo que lamentar 6 fallecimientos no encontrábamos una cifra tan alta de muertos por covid desde Febrero, se trata de un varón de 73 años y una mujer de 80 años, ambos vacunados, de Cáceres y de la residencia Geryvida; un varón de 80 años de Valencia de Alcántara, no vacunado; una mujer de 89 años de Cáceres, vacunada, de la residencia San Jorge Ciudad Jardín; y una mujer de 90 años de Trujillo, no vacunada, de la residencia Porta Coeli. Por útlimo una mujer de 90 años de La Pesga, vacunada, de la Residencia La Pesga. El total de víctimas es de 1.837 desde el inicio de la pandemia.

Se han dado 279 altas epidemiológicas. La incidencia acumulada a 14 días en la región, baja y se sitúa en 489,46 casos por cada 100.000 habitantes

Se notifican siete brotes: en Don Benito La Parra, Almendralejo, Villafranca de los Barros, en Torremayor, en Jaraíz de la Vera y uno en Torrefresneda.

Se cerraban seis brotes: En Caminomorisco, Zahinos, Almoharín, Cáceres, Torre de Miguel Sesmero y Badajoz.

Ahora mismo permanecen activos, según datos del SES 167 brotes en toda la región, que suponen 876 casos positivos y 2281 contactos en total.

NUEVAS RESTRICCIONES

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ratificaba ayer a través de un auto el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por lo que respecta a la declaración de nivel de alerta sanitaria 3 en el área de salud de Cáceres, que afectará a 184.000 personas de 94 municipios, incluidas las pedanías y las medidas de prevención e intervención contenidas en el citado auto.

También el TSJex daba visto bueno al cierre perimetral de los municipios cacereños de Aliseda, Aldeanueva de la Vera, Ceclavín, Losar de la Vera, Jaraíz de la Vera, Pinofranqueado y Torreorgaz, por lo que estas localidades quedan cerradas perimetralmente. Además se refrendaba la prórroga solicitada para el cierre perimetral de Miajadas. Todas estas medidas, ya aprobadas y publicadas en el DOE.