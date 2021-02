Badajoz tiene el aparataje preparado para reabrir los juegos infantiles, a la espera de una consulta con Salud Pública

El Ayuntamiento de Badajoz tiene "todo el aparate preparado para la reapertura de los juegos infantiles", según ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, que está a la espera de una consulta formulada a Salud Pública sobre "incógnitas" tales como cómo tratar o calcular los aforos.

Según ha concretado, Fragoso ha hecho una consulta a Salud Pública para que le diga, según ha ejemplificado, cómo tratar o calcular los aforos en dichos juegos dado que "no tiene mucho sentido" que puedan estar cuatro personas no convivientes en un velador al aire libre "y que pueda haber 20 niños en un juego infantil", en aras que les puedan ayudar a "lanzar" a los padres "alguna idea para que el uso de los juegos infantiles se pueda hacer con conocimiento de causa" y "no genere problemas".

"En el momento en el que se abran tenemos toda la maquinaria preparada, estoy esperando a ver qué me traslada Salud Pública para ello", ha avanzado, para pedir algo que sabe que tienen y ante lo cual ha pedido que "no se malinterpreten" sus palabras, como es "un sobre ejercicio de cuidado, de cautela, de responsabilidad a los padres a la hora del uso de sus hijos" de estos juegos "para que sepamos controlarnos cuando veamos que el aforo, si les podemos poner un aforo, está lleno, que tengan paciencia para esperar si no toca".

Cuestiones que, según ha apuntado, "no son sencillas" y que "nada tienen que ver con la pataleta de un portavoz de la oposición que tome esto como si fuera un titular periodístico que parece que para él la pandemia simplemente es una carrera para ganar notoriedad para intentar ver si la siguiente vez saca los votos suficientes para ser alcalde". "A mí me parece una absoluta irresponsabilidad", ha dicho en alusión a Cabezas.

Así lo ha señalado el alcalde de la ciudad a preguntas de los periodistas por el tema y por su valoración ante las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, que ha esperado que el regidor "rectifique" y abra los parques infantiles antes de este viernes y ha avanzado que, en caso contrario, lo denunciará con la presentación de un recurso ante los juzgados contra el decreto de alcaldía en aras de que se elimine esa restricción.

Sobre esto último, ha reconocido que le gustaría contar con un jefe de la oposición "a la altura y la talla de lo que corresponde al momento y las circunstancias que vivimos" y le parece "sinceramente una pataleta de un niño al que le han quitado el juguete y todavía no se le ha pasado el berrinche como para articular políticas en este ámbito", a la vez que ha sostenido que al decir que un alcalde toma una decisión, "acertada o no pero con unas bases y un argumento", y al "amenazarle con llevarla al juzgado primero engaña a la gente".

"Lo que intenta transmitir es como si me fuera a meter en la cárcel, cuando lo que está hablando en todo caso es de irse a la jurisdicción Contencioso Administrativa para discutir, de aquí a unos meses, si el decreto tiene valor o se revoca", ha apuntillado, para lamentar que Cabezas "no se esforzara en que fueran titulares en pro de la defensa de los intereses de la ciudad" y tachar de "irresponsable" en la actual situación "querer hacer un debate público sobre medidas que solo tienen una intención, que es la de salvaguardar la seguridad de todos y evitar la pandemia".

"Absoluta tranquilidad y, nada, si tienen a bien irse a los juzgados que se vayan a los juzgados, las decisiones del alcalde no se toman en función de las presiones que se le quieran marcar, sino de unos criterios que yo ya previamente he lanzado", ha remarcado.

Dicho esto, Francisco Javier Fragoso ha avanzado que el consistorio tiene "todo el aparataje preparado para la reapertura de los juegos infantiles", sobre lo cual ha señalado que en esta semana los datos epidemiológicos "han ido consolidando una clarísima recuperación sin que podamos lanzar las campanas al aire" tras varios días con cero contagios en la ciudad, que este viernes podría situarse por debajo de 100 casos de incidencia acumulada a 14 días o de los 20 o 25 a siete días.

En este punto, Fragoso ha expuesto que, "simultáneamente", ha dirigido una carta a Salud Pública para conocer "cómo se pueden tratar algunas incógnitas" que a él mismo le surgen y por las cuales mantiene una "posición": "no es práctica del alcalde el hacerle la puñeta a los niños pequeños o intentar molestar a sus padres, sino que quiero ver cómo esa apertura es compatible con esa no relajación de las medidas que el propio consejero ha anunciado en el resto de medidas que están en la comunidad autónoma".

De esta manera se ha referido a la comparecencia ofrecida el pasado miércoles por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que "lanzaba la idea de que no iba a tocar el toque de queda" o una serie de medidas que "todavía no se le puede transmitir a la opinión pública", ante lo cual ha reiterado, a tenor de los mencionados datos epidemiológicos de la ciudad, "no se pueda interpretar que le hemos ganado la batalla a ningún virus".

"Por favor, tenemos que tener todos mucha responsabilidad porque si no podemos caer en los mismos errores de un presidente del Gobierno de no me acuerdo qué país que en verano dijo que se le había ganado la batalla al virus y después han venido miles de muertos consecuencia de ello", ha espetado el regidor, que ha exigido a Ricardo Cabezas "que mida sus declaraciones" porque los políticos tienen "una responsabilidad de pedagogía, especialmente en estos momentos de pandemia".

Sobre este tema también se ha pronunciado José María Vergeles a preguntas de los periodistas por el tema en declaraciones a los medios en Badajoz, en las que ha hecho hincapié en que, si Fragoso no ha recibido ya, este viernes le facilitarán "el protocolo para que los parques sean lo más seguros posibles", y ante lo cual ha agradecido al consistorio que solicite la información y quiera "ser precavido en este tipo de cuestiones".

"Los niños y niñas se han portado muy bien en esta pandemia, yo creo que se merecen en la medida de lo posible que le facilitemos una normalidad lo más adecuada posible y, ya digo, hace bien el Ayuntamiento de Badajoz en solicitar las aclaraciones que estime oportunas", ha señalado, para rememorar que en el último acuerdo del Consejo de Gobierno se especificaba que se podían abrir los parques infantiles o ludotecas, y pedir "responsabilidad" de las familias a la hora de abrir dichos parques, "a ver si ahora la vamos a liar" o se va a ir a los mismos "como si no hubiera un mañana".

En relación al citado protocolo, ha incidido en que se hizo "ya hace bastante tiempo" pactado con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex) y Salud Pública y ha apuntado que, cuando no lo han pedido otros ayuntamientos, supone que lo tendrán y, en cualquier caso, pretende el control de los aforos y que haya un proceso de desinfección.

"Si hacemos las cosas con sentido común podemos vivir con mucha más normalidad", ha concluido Vergeles, que ha apelado a la "cordura" y al "sentido común" a la sociedad extremeña, que "lo está haciendo muy bien" en un día en el que se puede alcanzar una incidencia acumulada a los 14 días de 69 casos por 100.000 habitantes, "muy cerca" de los 50 casos.