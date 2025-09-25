Badajoz y Plasencia recogen la distinción a su Semana Santa como fiestas de interés internacional y nacional

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha presidido este miércoles en Madrid la entrega de diplomas que acreditan a diez festejos locales como Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, entre las que se encuentran la Semana Santa de Plasencia y Badajoz, respectivamente.

Se trata de distinciones honoríficas concedidas por el Ministerio de Industria y Turismo a aquellas celebraciones de "notable valor cultural, de probada y arraigada tradición popular y con un marcado atractivo turístico".

Estas nuevas incorporaciones, que fueron anunciadas oficialmente entre finales de 2024 y 2025, se han entregado en una ceremonia en el Teatro Real en una semana que culminará el sábado con la celebración del Día Mundial del Turismo, según un comunicado del departamento ministerial.

Las seis Fiestas de Interés Turístico Nacional que han recogido sus diplomas son la Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen Protegida de la comarca de Campo de Cariñena (Zaragoza), el Carnaval de Santoña (Cantabria), el Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-Rodón (Monzón, Huesca), los Entroidos Oriente Ourensano (Ourense), la Semana Santa de Plasencia (Cáceres) y el Desarme de Oviedo (Asturias).

Por su parte, las cuatro declaraciones de Fiestas de Interés Turístico Internacional que han recibido su distinción son las Fiestas Patronales en Honor a la Purísima Concepción de Yecla (Murcia), la Semana Santa de Badajoz, los Moros y Cristianos (Murcia) y la Semana Santa de Baena (Córdoba).

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha indicado que es "un día muy importante" para "el conjunto de la ciudad y la Badajoz cofrade", que lleva "mucho tiempo luchando por este reconocimiento", y ha agradecido a todos los que han "construido" su Semana Santa "dando pasos poco a poco".

También ha resaltado que la Semana Santa de Badajoz "ha sabido respetar sus símbolos, con pasos que son joyas históricas, un mundo cofrade muy fiel y un Casco Antiguo que ayuda a crear esa seña de identidad".