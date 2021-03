Badajoz ensalza la figura de Alfonso IX de León con un mural en la paseo fluvial

Un mural de cerámica situado en la margen izquierda del paseo fluvial de Badajoz, también conocido como Paseo Alfonso IX de León, ensalza la figura de este monarca y, en concreto, ilustra el momento en el que recibió las llaves de la ciudad el 19 de marzo de 1230, reproduciendo el original de la Plaza de España de Sevilla.

"Durante la Edad Media, los reinos cristianos del norte expandieron sus fronteras hacia el sur de la península, sobre los territorios controlados desde el siglo VIII por pueblos islámicos. Es la conocida Reconquista. León, en pugna con sus reinos vecinos se hace con las principales ciudades de lo que hoy es Extremadura y su monarca se convierte en el primer rey cristiano de Badajoz", señala el texto de este mural en el que se ha empleado cerámica de Barcarrota.

"El destino querrá que el noveno Alfonso también sea el último de un León independiente, pues a su muerte los destinos de su reino quedarán unidos a los de Castilla y, con el tiempo, a los de España", continúa la inscripción de este mural puesto en marcha por la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, en colaboración con el ayuntamiento de la capital pacense, y que ha sido inaugurado en un acto que ha contado con la presencia de miembros de la corporación municipal.

En primer lugar ha intervenido el cronista de la ciudad Alberto González, que ha recordado que la ciudad cuenta con monumentos conmemorativos e hitos dedicados a los personajes de su "rico pasado histórico", entre los cuales ha citado a Ibn Marwan, Pedro de Alvarado, Manuel Godoy, Luis de Morales o el General Menacho, entre otros, y que "resultaba necesario" completar la iniciativa con un recuerdo dedicado a Alfonso IX de León, "fundador del Badajoz moderno" y a cuya "acción conquistadora en 1230 debe esta ciudad su integración en la España cristiana".

"Y a su impulso, la vitalidad que la convirtió en el núcleo más importante del suroeste peninsular y centro de referencia para los dos lados de la frontera", ha apuntado, al tiempo que ha reseñado que la acción, completada por su nieto Alfonso X 'El sabio', dotó a la ciudad de los instrumentos jurídicos y los medios materiales necesarios "para convertirse en la pujante metrópoli que hoy es", que, desde entonces, es "la muy noble y muy leal ciudad de Badajoz".

Sobre Alfonso IX, ha comentado que "no solo no tenía" en la ciudad ningún hito recordatorio, sino que resultaba "prácticamente desconocido para la totalidad de la población" y que solo en 1926 la Plaza Alta recibió su nombre, aunque "de modo efímero porque poco después le fue suprimido, precisamente porque se trataba de un rey"; a la vez que ha sumado que dicho "fallido intento" y una calle que "casi no lo es, en un lugar por completo inadecuado a la dimensión de este gran monarca eran los únicos recuerdos que Badajoz dedicaba, hasta ahora, a su fundador".

"Un personaje que merecía otra cosa para conferirle el recuerdo digno que su dimensión requiere", ha ensalzado Alberto González.

En nombre de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz ha intervenido Juan Carlos Arce, que ha explicado que uno de los objetivos de dicho colectivo es difundir la figura de Alfonso IX de León y su periodo histórico, y que hace cuatro años iniciaron la idea de su reconocimiento con iniciativas como lo que hoy es este paseo, enmarcado en una serie de actuaciones dirigidas a realzar este personaje histórico y el Reino de León en general.

"Hoy inauguramos este mosaico de azulejos financiado por la asociación con la colaboración del ayuntamiento, reproducción del famoso banco ubicado en la Plaza de España de Sevilla, donde se representa a Alfonso IX de León entrando en Badajoz para recoger las llaves de la ciudad de manos de los musulmanes", ha hecho hincapié Arce, para quien sigue la línea de otras propuestas, como la Estatua de Menacho en la Avenida de Huelva, dirigidas a enseñar la historia de la ciudad y sus personajes históricos a la ciudadanía en general y a las futuras generaciones.

El alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, ha cerrado el acto y ha destacado que este jueves es un día "importante" para Badajoz, en el que se inaugura un monumento o reseña a Alfonso XI de León, "que resulta inseparable de la ciudad de Badajoz, cuyo origen moderno y preponderancia en el suroeste peninsular le son tributarios directamente".

Padre de Fernando III 'El santo' y abuelo de Alfonso X 'El sabio', "se trata del monarca que incorporó a nuestra ciudad a la cristiandad en 1230" y, tras tomarla a los árabes, permaneció en la misma "poco tiempo" pero "le bastó" para "afianzar el enclave badajocense como una pieza básica en el equilibrio geopolítico de la frontera con Portugal que hoy, en otro contexto, seguimos desempeñando", además de ser "un hito decisivo en el engranaje histórico que dio sentido a la pujante metrópoli que hoy es".

"Me siento muy orgulloso de este tipo de actos porque si algo me he empeñado en trabajar durante estos años es por recuperar en la ciudad un concepto que, seguramente, hacía mucho tiempo que habíamos olvidado, que es el de la autoestima", ha concluido el alcalde, para quien esta última "no solo significa estar alegres por el presente y orgullosos del presente que en este momento vive la ciudad", sino "reconocer los hechos históricos que nos han llevado a disfrutar y vivir el presente".