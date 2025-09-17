ALQUILER

Badajoz y Cáceres se sitúan como las capitales de provincia más baratas para alquilar una habitación

Las ciudades de Badajoz, con una media de 211 euros, y Cáceres, con 220 euros, se sitúan como las capitales de provincia más baratas del país para alquilar una habitación, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en los 475,98 euros al mes.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler
Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler | Agencia EFE

En el conjunto del país, el precio medio de alquilar una habitación sigue con su tendencia al alza y ya es un 12,55 por ciento más caro que en 2024, con 475,98 euros al mes, según datos de un estudio realizado por Pisos.com.

Además, la mensualidad en 2025 está un 108,13% por encima de la recogida hace diez años, ya que en 2015 el coste de una habitación de alquiler era de 228,69 euros mensuales.

"El mercado de las habitaciones en pisos compartidos se ha contagiado de la subida de los alquileres residenciales", ha afirmado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, que ha indicado que el perfil de inquilino que demanda este tipo de vivienda, el de estudiante universitario, da "mucha seguridad" al propietario, porque tiene el respaldo económico de la familia detrás.

Por otro lado, en el informe se indica que, en cuestión de género, el 54,74% de los futuros inquilinos son chicas, frente al 45,26% de chicos.

