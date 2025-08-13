Badajoz alcanza este martes la temperatura máxima más alta de España con 45,5 grados

La ciudad de Badajoz ha alcanzado a las 15,50 horas de este martes la temperatura máxima más alta de España, con 45,5 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras Badajoz, se sitúan Sevilla, con 45,2ºC; El Granado (Huelva), con 45ºC; Morón de la Frontera (Sevilla), con 44,3ºC, y Mérida, con una máxima de 44,2ºC.

Cabe señalar que el municipio pacense de Olivenza se cuela con una temperatura de 44,1ºC, en séptimo lugar, entre los diez valores máximos de España, según los datos recogidos por la Aemet hasta las 17,22 horas.