Badajoz, con 39,9º, Mérida con 39,6 y Jerez con 38,9 entre los diez municipios más calurosos del país este miércoles

Badajoz, con 39,9 grados, Mérida, con 39,6, y Jerez de los Caballeros, con 38,9 grados se han colado este miércoles entre las diez temperaturas más altas registradas en España, un ránking que ha encabezado por El Granado (Huelva), donde el termómetro ha llegad hasta los 40,7 grados.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta las seis de la tarde, tras El Granado, el segundo lugar con temperatura más alta ha sido la capital pacense, seguida de Granada-Cartuja, en Granada, con 39,7 grados, Mérida, Fuentes de Andalucía (Sevilla) y Andújar (Jaén), con 39,3 grados, y Montoro (Córdoba), con 39,2 grados.

Aroche (Huelva), con 39,1 grados; Bailén, con 39 grados y Jerez de los Caballeros, con 38,9 grados, completan la lista nacional.

En Extremadura, tras los tres citados aparecen Alconchel, con 38,6 grados, y Villanueva del Fresno, con 38,5 grados, todos en la provincia de Badajoz.