El Ayuntamiento de Cáceres establecía un operativo de seguridad durante la noche para evitar robos

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha un operativo de seguridad especial durante la noche de este lunes, con motivo del apagón eléctrico, en la que habrá refuerzo del número de agentes de Policía Local y Policía Nacional para vigilar los barrios, zonas comerciales y polígonos industriales de la ciudad, en coordinación si fuera necesario con la Guardia Civil con el objetivo de evitar robos.

Además, la Policía Local continúa con las labores de regular el tráfico, y en coordinación con DYA, Cruz Roja y el SES para garantizar la asistencia a los enfermos y personas mayores.

El Plan de Emergencia Municipal (PEMU) ha celebrado a las 19,30 horas una nueva reunión, presidida por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, en la que se ha acordado mantener el nivel de alerta cero, pues "se ha puesto de manifiesto la mejora de la situación con el restablecimiento paulatino del suministro eléctrico en la ciudad", según informa el Ayuntamiento de Cáceres.

En cualquier caso, se mantiene la recomendación de reducir los desplazamientos a los imprescindibles y necesarios; no llamar al 112 si no es una emergencia para no colapsar el servicio; y se recomienda también estar informados por los canales oficiales. Todos los integrantes del PEMU mantendrán la comunicación durante esta noche, y la próxima reunión se celebrará a las 10,00 horas del martes.