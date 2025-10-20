Las ayudas a 'Pueblos Inteligentes' alcanzan a 76 ayuntamientos tras un incremento de su dotación

Un total de 76 consistorios extremeños de menos de 20.000 habitantes han podido acceder a las ayudas a 'Pueblos Inteligentes', tras incrementar la Junta de Extremadura su dotación, permitiendo así ampliar el alcance a 13 ayuntamientos más, frente a los 63 inicialmente previstos.

De este modo, destaca la Administración autonómica en nota de prensa, se ha pasado de una dotación de 1.500.000 a 1.760.000 euros, siendo este el máximo que permite la Ley General de Subvenciones.

Entre los municipios beneficiarios se cuentan 32 de la provincia de Badajoz y 44 de la de Cáceres, sumando una población total de 133.300 habitantes y una media de 1.754 vecinos por localidad. Higuera de Albalat, con 105 habitantes, es el municipio con menor población que recibirá las ayudas.

La convocatoria publicada a finales del pasado año contemplaba servicios subvencionables en consultoría tecnológica, destinos turísticos inteligentes y patrimonio cultural, movilidad inteligente, calidad de vida y bienestar, administración inteligente y participación ciudadana, eficiencia energética, y medioambiente urbano con sistemas de monitorización ambiental y economía circular.

La categoría más demandada ha sido destinos turísticos inteligentes y patrimonio cultural con un 29,2 por ciento de solicitudes, seguida de calidad de vida con un 26,8 por ciento. Movilidad inteligente recibió un 23,8 por ciento solicitudes, consultoría el 7,6 por ciento, medioambiente urbano el 8 por ciento, mientras que administración inteligente y participación ciudadana alcanzó el 4,5 por ciento y, finalmente, eficiencia energética el 0,1 por ciento.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha subrayado "el esfuerzo realizado para que el mayor número de municipios pueda acceder a estos recursos, fomentando el desarrollo local, la eficiencia y la cohesión territorial".

A su vez, Coslado ha anunciado que, dada la alta demanda de este tipo de ayudas, la Junta de Extremadura tiene previsto realizar otra nueva convocatoria antes de finales de año.

Las ayudas, ya notificadas a los municipios beneficiarios, permitirán que más localidades desarrollen proyectos tecnológicos destinados a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y avanzar en la digitalización de los servicios públicos.

Las mismas están cofinanciadas al 85 por ciento con cargo al Programa Extremadura FEDER 2021-2027, dentro del objetivo de impulsar una Europa más competitiva e inteligente mediante la transformación económica y digital de las regiones.