Las ayudas para la movilidad eléctrica en Extremadura se pueden solicitar desde este martes

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes los requisitos para acceder a la convocatoria de ayudas para movilidad eléctrica, dentro del plan MOVES III y que cuenta con un presupuesto para el año 2025 de 8.270.723 euros.

Estas ayudas están destinadas a la adquisición de vehículos eléctricos y a la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá desde este martes, día 23, al 31 de diciembre de 2025.

Podrán acceder a las ayudas las personas físicas, empresas, comunidades de propietarios, entidades locales menores, mancomunidades y diputaciones, la Universidad de Extremadura y las entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado que desarrollen actividades económicas por las que ofrezcan bienes y / o servicios en el mercado, siempre que tengan residencia fiscal en Extremadura.

La ayuda máxima para adquisición de vehículos es de 9.900 euros y la subvención a la instalación de puntos de recarga puede alcanzar hasta el 80 por ciento de la inversión, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Los formularios para la solicitud y otros datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de Extremadura junto con la convocatoria. Las solicitudes se tramitarán de forma electrónica a través del punto de acceso general electrónico de la web de la Junta, dentro de la ficha correspondiente al trámite.