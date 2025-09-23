MOVILIDAD

Las ayudas para la movilidad eléctrica en Extremadura se pueden solicitar desde este martes

Así, el plazo de presentación de solicitudes se abrirá desde este martes, día 23, al 31 de diciembre de 2025.

Redacción

Extremadura |

Movilidad sostenible
Movilidad sostenible | Agencia

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes los requisitos para acceder a la convocatoria de ayudas para movilidad eléctrica, dentro del plan MOVES III y que cuenta con un presupuesto para el año 2025 de 8.270.723 euros.

Estas ayudas están destinadas a la adquisición de vehículos eléctricos y a la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá desde este martes, día 23, al 31 de diciembre de 2025.

Podrán acceder a las ayudas las personas físicas, empresas, comunidades de propietarios, entidades locales menores, mancomunidades y diputaciones, la Universidad de Extremadura y las entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado que desarrollen actividades económicas por las que ofrezcan bienes y / o servicios en el mercado, siempre que tengan residencia fiscal en Extremadura.

La ayuda máxima para adquisición de vehículos es de 9.900 euros y la subvención a la instalación de puntos de recarga puede alcanzar hasta el 80 por ciento de la inversión, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Los formularios para la solicitud y otros datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de Extremadura junto con la convocatoria. Las solicitudes se tramitarán de forma electrónica a través del punto de acceso general electrónico de la web de la Junta, dentro de la ficha correspondiente al trámite.

