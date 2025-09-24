Las ayudas por los incendios forestales y el bus escolar temas centrales en el Pleno de este jueves

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, responderá a las preguntas de los grupos de la oposición este próximo jueves, 25 de septiembre, en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, que estará marcado por dos asuntos principales tras la aprobación del orden del día, como son el conflicto del transporte escolar y la gestión de los incendios del verano, sobre el cual los grupos debatirán la aprobación de una comisión de investigación.

Sobre esta cuestión, a la que han expresado su apoyo PSOE y Unidas por Extremadura en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día, la portavoz Piedad Álvarez ha señalado, después de calificar como "pírricas" las ayudas aprobadas por la Junta a los afectados y que además llegan "tarde", que lo "peor" es que María Guardiola "no ha dado ninguna explicación sobre los incendios".

Una presidenta que "no ha querido" hablar de este asunto en el parlamento "voluntariamente" pero que "va a comparecer" en dicha comisión de investigación si es aprobada por los grupos parlamentarios, si bien ha mostrado sus dudas sobre que el PP la apoye tras escuchar unas declaraciones en las que parece que "mucha gracia no le ha hecho".

También apoya la creación de la comisión de investigación Unidas por Extremadura, al igual que se hizo en 2015 con los incendios de Sierra de Gata, porque quieren "escuchar" a los bomberos, a los agentes del medio natural, a los vecinos y a quienes gestionaron la emergencia, para que la población "tenga toda la información con la mayor transparencia para saber qué ocurrió" este verano.

Mientras tanto, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha arremetido contra los socialistas que "ahora quieren una comisión de investigación", al tiempo que se pregunta "de qué no se han enterado" después de "más de 40 ruedas de prensa" y de que el consejero de Presidencia, Abel Bautista, haya comparecido en la Asamblea "dando todas las explicaciones, con total transparencia".

TRANSPORTE ESCOLAR

El transporte escolar también será protagonista del Pleno tras el inicio de un curso 2025/2026 en el que durante una semana ha habido miles de alumnos que no han podido acudir a sus centros escolares con normalidad por la falta del servicio debido al conflicto entre la Junta y las empresas.

Todo ello por una "crisis que no está cerrada", mantiene la portavoz socialista, pese a que "se intentó despachar el pasado viernes mintiendo a la opinión pública, mintiendo, diciendo que estaba resuelto", ha señalado Piedad Álvarez, quien ha avanzado que van a preguntar a María Guardiola por su responsabilidad y por qué se "escondió" sin dar "ninguna explicación".

Asimismo, van a solicitar la reprobación de la consejera del ramo, Mercedes Vaquera, por la "nula gestión" en un inicio del curso escolar por el que "nadie ha asumido ninguna responsabilidad política".

En esta misma línea, el portavoz de Vox, Óscar Fernández, preguntará a Guardiola "si cree que ha sido buena la gestión del transporte escolar", al igual que planteará al ejecutivo si la consejera de Educación "asume en primera persona la responsabilidad del conflicto del transporte escolar".

A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura, además de escuchar la comparecencia de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, cuya dimisión van a volver a solicitar, va a preguntar a Guardiola "por qué no ha aparecido" durante toda la crisis y por qué no se ha "arremangado" para llegar antes a un acuerdo con las empresas.

Por su parte, el portavoz 'popular' ha defendido que detrás del transporte escolar hay "mucho trabajo" y "mucha negociación", al tiempo que ha recordado que "desde el año 2016 no se actualizaban los precios y se han subido un 20% de media más".

Asimismo, ha recalcado que se va a respetar el acuerdo marco que firmaron todas las empresas, así como que "el 100% de las líneas han sido adjudicadas por el Gobierno de María Guardiola", si bien ha reconocido que "hay que solucionar incidencias" con el "objetivo claro de solucionar los problemas a los extremeños".