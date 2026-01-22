Las ayudas extremeñas de hasta 1.100 euros para contratación de empleadas de hogar ya se pueden solicitar

Las ayudas de la Junta de Extremadura a nuevas contrataciones o al mantenimiento de contratos suscritos con personas empleadas de hogar, como medida de fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias extremeñas, pueden solicitarse a partir de este miércoles, día 21, tras su publicación ayer en el Diario Oficial de la comunidad (DOE).

Estas ayudas, que cuentan con una dotación presupuestaria de 600.000 euros, con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+), tienen como objetivo ofrecer ayudas destinadas a fomentar la contratación de personal para el cuidado en el hogar, ya sea de hijos e hijas menores de 14 años o de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento.

Esta medida, que se enmarca en las políticas de conciliación y corresponsabilidad de Extremadura con el objetivo de reducir las desigualdades de género, tiene entre sus objetivos mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras en la región, facilitando la conciliación como vía para acceder o mantenerse en el empleo.

Además, pretende ampliar el acceso a recursos de conciliación para la población del entorno rural, que suele contar con menos oportunidades, y fomentar la incorporación de personas desempleadas o en riesgo de exclusión al sector de los cuidados.

Las ayudas, que se incrementan en esta nueva convocatoria, suponen en torno al 75 por ciento de las bases de cotización de la persona contratada, oscilando las cuantías entre los 222 y los 1.100 euros, dependiendo de las horas de la jornada laboral, que se abonarán en un pago único que cubrirá las 12 mensualidades del año, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Las ayudas podrán verse incrementadas en un 10 por ciento si la persona empleadora reside en un municipio de menos de 5.000 habitantes; si la unidad familiar de esta es monoparental o monomarental o si la persona contratada es una mujer víctima de violencia de género.

En esta convocatoria se incorporan dos importantes novedades, la primera, es que se podrán contratar a familiares desde el primer grado de consanguineidad o afinidad y, la segunda, es que se podrán acoger a las ayudas los contratos que se mantengan en vigor, desde el 1 enero de 2024, no siendo así contratos suscritos con anterioridad.

Con estas medidas se pretende fomentar la conciliación en Extremadura y apoyar a las madres y padres que necesitan contratar a otras personas para que cuiden de sus hijos mientras trabajan, así como a las familias, en general, que tienen a su cargo a personas con discapacidad.

Con la dotación presupuestaria de estas ayudas se podrán beneficiar entre 150 y 200 familias.