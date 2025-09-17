CALOR

Los avisos amarillos por calor continuarán este miércoles en Vegas del Guadiana, Villuercas y Montánchez y norte de Cáceres

En concreto, los avisos se activarán en las tres comarcas extremeñas a las 13,00 horas de este miércoles, y permanecerán vigentes hasta las 20,00 horas.

Redacción

Extremadura |

La comarca pacense de Vegas del Guadiana y las cacereñas de Villuercas y Montánchez y norte de la provincia de Cáceres continuarán este miércoles, 17 de septiembre, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar los 38 grados en algunas zonas.

En concreto, los avisos se activarán en las tres comarcas extremeñas a las 13,00 horas de este miércoles, y permanecerán vigentes hasta las 20,00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de la comarcas de Vegas del Guadiana se prevén temperaturas máximas de 38 grados a lo largo de la jornada, mientras que en Villuercas y Montánchez se podrán alcanzar los 37 grados, y en el norte de la provincia de Cáceres, las máximas serán de 36 grados.

