La audiencia a los tres menores juzgados por la muerte de una educadora en Badajoz se aplaza a octubre

La audiencia por la muerte de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz en marzo de este año, prevista para el 19 de septiembre, con tres menores investigados por estos hechos, se ha aplazado al próximo mes de octubre, en concreto a los días 20, 30 y 31.

La vista por este caso, en el que la Fiscalía pide para estos menores entre 5 y 6 años de internamiento por un delito de asesinato, será a puerta cerrada, en los juzgados especializados de menores, y pasa de uno a tres días de duración, lo que consideraban necesario distintos letrados de la causa a tenor del número de testigos previstos.

La modificación de la fecha se debe principalmente a que la Junta de Extremadura ha pedido en un recurso que comparezca también en el procedimiento la entidad a la que la administración autonómica subcontrató la gestión de la vivienda tutelada donde se produjeron los hechos.

La acusación presentada por el Ministerio Fiscal solicita seis años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores varones, de 14 y 15 años, mientras que pide cinco años para la menor, de 17.

La Fiscalía acusa a los menores de los delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso, y también solicita importantes cantidades en concepto de responsabilidad civil.

A todo ello se debe añadir las penas que solicita la acusación particular.

Los menores fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, ocurrido en un piso tutelado de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz.

Compañeros de la fallecida y el resto de la ciudadanía pacense pidieron días después en una manifestación en Badajoz medidas para evitar que vuelvan a acontecer más hechos de este tipo.