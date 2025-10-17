El atleta llerenense Álvaro Martín Uriol gana junto con la andaluza María Pérez los Premios Nacionales del Deporte de 2024

El jurado de los Premios Nacionales del Deporte, convocado por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha hecho público el fallo de sus ediciones de los últimos dos años, galardonando a los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí por su desempeño en 2023 y al atleta extremeño Álvaro Martín, junto con María Pérez por su exitoso 2024.

Rodri y Bonmatí fueron reconocidos respectivamente con los Premios Rey Felipe y Reina Letizia, según precisó este jueves el CSD mediante una nota de prensa. "Rodri ganó la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra con el Manchester City y conquistó con la selección española la Liga de Naciones. Estos títulos le valieron la nominación para el Balón de Oro, que consiguió un año después", recordó el comunicado oficial.

"Por su parte, Aitana Bonmatí consagró en 2023 su estatus como figura indiscutible a nivel internacional al conseguir la Copa del Mundo con la selección. Con el FC Barcelona añadió a su palmarés la Liga de Campeones, la Liga F y la Copa de la Reina, además de conseguir ese mismo año el primero de sus tres Balones de Oro", subrayó el mismo comunicado.

Mientras, los marchadores Álvaro Martín y María Pérez se llevaron los Premios Rey Felipe y Reina Letizia de 2024. "Hicieron historia al conquistar juntos el oro olímpico en el relevo mixto de los Juegos de París, en los que también lograron de manera individual el bronce y la plata, respectivamente, en la prueba de los 20 kilómetros", dijo la nota.

"El Premio Princesa Leonor ha recaído en la edición de 2023 en la jugadora de baloncesto Iyana Martín. Logró ese año la plata en el Mundial sub-19 de Hungría --en el que también fue elegida MVP--, y consiguió el bronce en el Europeo sub-18 de Turquía. En su edición de 2024, este premio se ha concedido a la jugadora de baloncesto Awa Fam, quien consiguió los títulos de subcampeona del Eurobasket sub-18 y sub-20 con la selección española, además de ser elegida parte del quinteto ideal y MVP", apuntó el texto.

"El Premio Infanta Sofía, que pone en valor el impulso del deporte practicado por personas con discapacidad, ha recaído en la edición de 2023 en el CERMI por su contribución y apoyo a las políticas públicas de impulso a la inclusión. En especial, durante el proceso de elaboración y el desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Deporte", agregó el texto.

El ciclista Ricardo Ten ganó este galardón por 2024. "Solo en ese año logró la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual (C1), la de plata en velocidad por equipos mixto de 750 metros (C1-5) y la de bronce en persecución individual de 3.000 metros (C1) en los Juegos Paralímpicos de París", recalcó la nota.

"Campeón del Mundo júnior de snowboard cross en Italia y plata en la Copa del Mundo de Veysonnaz, Álvaro Romero ha conseguido el Premio Rey Juan Carlos, con el que se reconoce al o la deportista revelación de 2023. El futbolista Lamine Yamal ha conseguido este mismo galardón correspondiente a los méritos de 2024, año en el que se proclamó campeón de la Eurocopa junto a la selección española --siendo el jugador más joven en conseguirlo--", se señaló al respecto del culé.

"Un gesto tan humano como deportivo ha hecho al atleta Ricardo Rosado merecedor del Premio Reina Sofía, que destaca el juego limpio y los valores del deporte. En el año 2023, en el maratón de Málaga y a pocos metros de la meta, decidió ceder su quinto puesto al keniano Kimtai Kiprono, quien había liderado la carrera durante gran parte del recorrido y se encontraba en apuros, renunciando así al premio económico", describió la nota.

"Paula Leiton ha sido elegida para este mismo premio correspondiente al año 2024. Después de ganar el oro olímpico en París 2024, la waterpolista sufrió una campaña de acoso en redes sociales a causa de su físico. Respondió reivindicando la diversidad de cuerpos y luchando contra la gordofobia y los discursos de odio dentro y fuera del deporte", avisó el CSD.

"La atleta Marileidy Paulino ha conseguido el Trofeo Comunidad Iberoamericana, que reconoce al o la mejor deportista o entidad de Iberoamérica. Paulino se convirtió en el Mundial de atletismo de Budapest 2023 en la primera dominicana en veinte años en conquistar el título de campeona del mundo individual, al dominar la prueba de los 400 metros", continuó el CSD.

En la edición de 2024, ese galardón se concedió a la gimnasta brasileña Rebeca Rodrigues de Andrade por haber logrado durante los Juegos Olímpicos de París cuatro medallas: oro en el suelo, platas en el concurso individual y el salto de potro y bronce en el concurso por equipos.

"El Trofeo Unión Europea, destinado al mejor deportista, equipo o entidad de otro país miembro de la UE, ha recaído en el equipo europeo de la Solheim Cup de 2023. Una edición disputada en Andalucía, en la que ganó el equipo europeo frente a Estados Unidos, y que tuvo un gran protagonismo de la española Carlota Ciganda", rememoró el CSD en su comunicado.

La atleta neerlandesa Femke Bol se llevó este reconocimiento por un 2024 en el que lustró su palmarés con un oro, una plata y dos bronces en los JJ.OO. de París. La selección española femenina de fútbol, campeona del mundo en 2023, ha ganado la Copa Barón de Güell que premia al mejor equipo. En la edición de 2024, se ha concedido a la selección española femenina de waterpolo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, plata europea en Eindhoven y bronce en el Campeonato del Mundo de Doha.

"La Copa Stadium, que pone en valor a las personas o instituciones que más han contribuido al fomento del deporte base, ha ido a parar a Antonio Sabuguéiro, fundador y organizador de la San Silvestre Vallecana Internacional y Popular, en la edición de 2023", prosiguió el comunicado.

The Ricky Rubio Foundation, por su parte, fue la entidad galardonada con la Copa Stadium de 2024. "Ese año presentó el proyecto LungFit, una iniciativa que busca integrar el ejercicio físico dentro del tratamiento oncológico para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón. Además, la fundación destaca por su apoyo a programas de baloncesto para niños de barrios vulnerables y la promoción del deporte como herramienta de inclusión social", precisó el CSD en su texto.

"El Ayuntamiento de Gandía ha sido reconocido con el Premio Consejo Superior de Deportes como la entidad local española que más ha contribuido a la promoción del deporte en 2023. Además de dedicar más de 200.000 euros al apoyo de clubes de base y celebrar más de mil actividades deportivos en ese año, ha sido un ejemplo de implementación de los fondos europeos con la creación de espacios innovadores para deportes urbanos, como el skate park que ya es un referente nacional", destacó la nota de prensa.

Ese premio se concedió por 2024 al Ayuntamiento de Tarragona. Durante dicho año, la capital tarraconense "acogió más de medio centenar de eventos deportivos que reunieron a más de 36.000 deportistas y generaron un impacto económico de casi 10 millones de euros", según explicó el CSD.

"Correspondiente al año 2023, la Facultad de CAFYD de la Universidad de Extremadura ha sido reconocida con el Trofeo Joaquín Blume, que destaca a los centros de enseñanza que más han contribuido al impulso del deporte. La UEX fue la universidad española mejor posicionada en el Shanghai Ranking of Sport Science Schools of Departments en 2023, siendo la decimotercera mejor valorada del mundo", resaltó el comunicado.

En la edición de 2024, la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ganaron 'ex aequo' este galardón. Y finalmente, Alejandro Abascal y Alberto Jofre ganaron, respectivamente, el Premio Francisco Fernández Ochoa de 2023 y 2024 por toda una vida dedicada al deporte.