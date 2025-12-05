Atendidas dos personas con quemaduras tras un incendio en una vivienda en Navalmoral de la Mata

Dos personas, una mujer de 41 años y un hombre de 39, han sido trasladadas a la unidad de quemados de Madrid después de las quemaduras sufridas en un incendio registrado esta tarde en una vivienda en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

En concreto, pasadas las 18,00 horas 112 Emergencias informó a la Central 062 de la Guardia Civil de Cáceres sobre un incendio en una vivienda con personas en su interior en dicha localidad, tras lo cual se enviaron varias patrullas al lugar.

A su llegada, los agentes confirmaron el incendio y procedieron a evacuar a dos personas que presentaban quemaduras. Una de ellas fue trasladada al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral, mientras que la otra fue atendida en el lugar antes de ser derivada a un centro sanitario. No se encontraban más personas dentro de la vivienda, explica la Benemérita.

Asimismo, agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de la localidad, realizan la correspondiente inspección técnico ocular para determinar las causas del incendio.