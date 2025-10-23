ATA premia a la Junta por tener el mejor programa nacional a favor de los autónomos

El 'Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura 2024-2027' de la Junta de Extremadura ha sido premiado como 'Mejor programa en favor de los autónomos" en la 24 edición de Autónomos del Año por afrontar los retos globales a los que se enfrentan los autónomos y la sociedad.

En nota de prensa, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA ha anunciado que entregará este premio el próximo 27 de octubre en Madrid, que recogerá la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, por una iniciativa que promueve un desarrollo económico equilibrado, que apuesta por la creación y la consolidación de empleo.

Esta edición tiene como objetivo reconocer las trayectorias de emprendimiento más valientes, las asociaciones que más han ayudado a los autónomos en su lucha diaria, la labor de difusión de los medios de comunicación y a las instituciones que más han impulsado este año a los pequeños negocios.