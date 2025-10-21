La Asociación Extremeña de Fundaciones entrega su premio este miércoles a Helga de Alvear a título póstumo

La Asociación Extremeña de Fundaciones entrega el próximo miércoles, día 22, el II Premio AFEX a título póstumo a la coleccionista de arte Helga de Alvear, en reconocimiento a su "extraordinaria" trayectoria y a su aportación al desarrollo cultural y artístico de Extremadura.

En un acto a las 12,00 horas en la sede de Fundación CB en Badajoz, el galardón será recogido por la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarâes, quien asistirá en representación de la homenajeada. La acompañará también María Jesús Ávila, coordinadora del museo.

El Premio AFEX cuenta con el patrocinio de Fundación CB y Fundación Dolores Bas, y con la producción de Grupo ROS.

La Comisión Ejecutiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX) acordó en su reunión celebrada el pasado 5 de febrero conceder, a título póstumo, el II Premio AFEX a Doña Helga de Alvear para destacar su "extraordinaria" labor en favor de la cultura y las artes, así como su "firme apoyo" al trabajo que desarrollan las fundaciones en Extremadura.

Helga de Alvear, reconocida coleccionista y mecenas, ha sido una figura clave en el impulso del arte contemporáneo en España y, en particular, en Extremadura. Su compromiso con la promoción cultural se materializó en numerosas iniciativas, entre ellas la creación del Museo Helga de Alvear en Cáceres, un referente internacional en el ámbito del arte contemporáneo.