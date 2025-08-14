La Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres conciencia a más de 2.000 niños para proteger la piel del sol

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha puesto en marcha una campaña para concienciar a más de 2.000 niños sobre la importancia de proteger la piel del sol, que se ha venido desarrollando durante todo el verano en campamentos y piscinas, y que ha llegado a más de una treintena de localidades de la provincia.

Esta campaña, que se inició a finales de junio y continuará hasta el próximo 31 de agosto, recorrerá un total de 35 localidades, entre las que se encuentran, además de la capital cacereña, municipios como Hervás, Albalá, Valencia de Alcántara, Plasencia, Coria, Garrovillas de Alconétar, Jaraíz de la Vera y Miajadas, entre otros.

En ellos se han desarrollado más de 50 talleres, principalmente en campamentos y piscinas, dirigidos a niños de entre 3 y 12 años para enseñar a esta población infantil y juvenil la importancia de estar bien hidratados y de protegerse del sol.

La AECC recuerda que el cáncer de piel es uno de los más frecuentes del mundo, con más de 1,5 millones de diagnosticados en 2022. En España, su incidencia ha aumentado un 40% en los últimos cuatro años, con más de 20.000 nuevos casos anuales, siendo uno de los tumores más prevenibles.

En Extremadura, según los datos del Observatorio Contra el Cáncer, en 2024 se detectaron un total de 497 casos de cáncer de piel (melanoma y no melanoma), 201 fueron en la provincia de Cáceres.

Por ello, con esta iniciativa se quiere evitar la exposición excesiva al sol como principal factor de riesgo entre uno de los segmentos de población más vulnerables y expuestos.