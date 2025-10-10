La Asociación de Comunidades de Regantes Históricas pide ayudas específicas para los regadíos tradicionales extremeños

La Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura ha pedido a la Junta la creación de una convocatoria de ayudas anual específica para los regadíos tradicionales.

Esto o, en su caso, que dentro de la convocatoria anual para la mejora y modernización de los regadíos, incluir una línea específica para estos regadíos que contemple actuaciones de mantenimiento y mejora en sus redes , según el número de regantes y necesidades de cada Comunidad, siempre exenta de IVA.

La condición de regadío tradicional debe ser definida en dicha orden, según entiende la asociación, que critica en nota de prensa que la convocatoria de la Consejería de Gestión forestal y Mundo Rural de ayudas al regadío para las comunidades de regantes tradicionales, publicada en el DOE del 8 de octubre, "no se ajusta a las necesidades reales de muchos de estos regantes".