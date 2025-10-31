La Asociación 25 de Marzo convocan una protesta el 9 de noviembre en Badajoz contra el "atropello" de la ley de Concordia de PP y Vox

La Asociación 25 de Marzo ha convocado el 9 de noviembre en Badajoz una concentración-protesta en respuesta a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, y contra el "atropello" de la Ley de Concordia aprobada por el PP y Vox.

La concentración, prevista a las 12,00 horas frente al Palacio de Congresos, servirá, además, como "pistoletazo de salida" para iniciar una recogida de firmas regional contra la Ley de Concordia, y para exigir volver a poner en marcha una "verdadera" Ley de Memoria Histórica y Democrática que vaya "incluso más allá que la anterior", que consideran "imperfecta y apenas desarrollada por el anterior Ejecutivo regional".

Así, en nota de prensa la Asociación 25 de Marzo espera que la cita del 9 de noviembre sea el inicio de una movilización "sostenida en el tiempo", que consiga devolver "la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición", dentro de una campaña "plural y unitaria de la sociedad civil organizada en Extremadura".

La Asociación 25 de Marzo explica que ha decidido convocar esta movilización a nivel regional porque "mucha gente no ha entendido cómo no hubo una protesta ante la Asamblea de Extremadura el día que PP y Vox derogaron la Ley de Memoria Histórica" y aprobaron la "mal llamada" Ley de Concordia que, según incide, "lo que busca es blanquear el fascismo, equiparar a víctimas y verdugos, y negar el genocidio que cometió el fascismo en la región, donde asesinaron a más de 14.000 personas, y la mayoría de ellas siguen aún desaparecidas a día de hoy en fosas comunes y cunetas".

Así, entiende que "más que nunca se necesita una ley que dé sepultura digna a las miles de personas desaparecidas, que esclarezca los hechos, y enseñe lo que verdaderamente representó el franquismo para la región, que no fue más que una dictadura que impuso el terror sobre la población obrera y los demócratas que defendían un sistema más democrático y justo".

De igual modo, el colectivo pide "unidad en estos momentos tan duros", ya que "el enemigo está unido y va a por los derechos, a derogar cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos como es el derecho a tener memoria". "No se entendería que en estos momentos no se responda en las calles a esta derogación", remarca la asociación.