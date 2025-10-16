La Asamblea celebra 30 años de cooperación extremeña con "identidad propia" para cambiar el mundo desde lo cercano

La Asamblea de Extremadura ha conmemorado este miércoles, 15 de octubre, los 30 años de cooperación en Extremadura, un movimiento con "identidad propia" que cambia el mundo desde lo cercano.

La vicepresidenta primera del Parlamento extremeño, Lara Garlito, ha señalado que estas tres décadas muestran que la solidaridad es una forma concreta de vivir, de entender el mundo y de hacer política desde la responsabilidad y la empatía. Una "política pública sólida", ha defendido.

Así, ha indicado que Extremadura ha construido, junto a su sociedad civil, una red que actúa "desde lo local para transformar lo global" con la mirada puesta en la igualdad, la justicia y los derechos humanos, al tiempo que ha considerado que las comunidades autónomas son "determinadas" en la cooperación y en el caso de la extremeña su compromiso es también normativo, pues versa en su Estatuto de Autonomía.

"La cooperación internacional no puede considerarse ni un lujo ni un gesto de buena voluntad: es una necesidad humana", ha expresado Garlito, quien ha recordado que el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara sostenía que es un ejercicio ético de la condición de ciudadanos capaces de reaccionar ante las injusticias que se producen en el mundo, indica el parlamento autonómico en una nota de prensa.

La vicepresidenta primera de la Asamblea ha apuntado que cuando "triunfan" los discursos del miedo o de la indiferencia es preciso reafirmar a la cooperación como herramienta de paz, de encuentro y de futuro porque el reto, ha sentenciado, sigue siendo el mismo: seguir cooperación para transformar.

En este sentido, la presidenta de la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX), Lidia Rodríguez, ha destacado que la ciudadanía vive tiempos difíciles en los que mundo parece dividirse entre el "bando de la paz y el bando de la guerra", por lo que ha considerado "crucial" mantener políticas coherentes con enfoque feminista, ecologista y pacifista.

En el transcurso del acto se ha puesto de relieve que persisten en la actualidad 120 conflictos armados, así como la situación de Gaza, ante la que la periodista y activista extremeña Eli Masero ha indicado que es preciso reafirmar el compromiso ético y político de la CONGDEX por la paz, la justicia y los derechos del pueblo palestino de ayer, hoy y del mañana.