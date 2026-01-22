ASAJA y APAG Extremadura se felicitan por la paralización del acuerdo con Mercosur pero mantienen las tractoradas para este viernes

Asaja Extremadura ha felicitado a los agricultores y ganaderos de la región por la "paralización" del acuerdo con Mercosur, y lo hace extensible a todos los que se han movilizado en estos últimos días, que sacaron los tractores a las carreteras el pasado viernes para protestar de forma masiva contra el acuerdo de la Unión Europa y los países de Mercosur.

Igualmente desde APAG Extremadura Asaja, SE considera una noticia "positiva" para el campo español y extremeño la decisión del Parlamento Europeo de "paralización" del acuerdo comercial recién firmado entre la Unión Europea y el Mercosur y elevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque se pide "no bajar la guardia" y anuncia que la organización mantiene las movilizaciones previstas de cara a mañana viernes en donde de nuevo están previstas tractoradas en la N-430, de Torrefresneda al puerto de los Carneros; la N-432, de Granja de Torrehermosa a Badajoz; la EX-108, de Moraleja a Plasencia; la EX-119, de Jarandilla de la Vera a Navalmoral de la Mata y la EX-370, de Pozuelo de Zarzón a Plasencia.