El arzobispo de Mérida-Badajoz presidirá este lunes en Olivenza el funeral por Vara, al que asistirá Pedro Sánchez

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, presidirá este lunes, 6 de octubre, el funeral por el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo tras una larga enfermedad.

El funeral tendrá lugar a las 11,00 horas de este lunes en la Iglesia de Santa María Magdalena de la localidad pacense de Olivenza, de la que era natural Fernández Vara, y contará con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además de ser presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, el funeral será concelebrado, además, por los obispos de Coria-Cáceres y de Plasencia, Jesús Pulido y Ernesto Jesús Brotóns, respectivamente.

Elevando su oración por el "eterno descanso" del expresidente extremeño, los obispos de la región han lamentado "profundamente" el fallecimiento del socialista oliventino, en un comunicado difundido por el Arzobispado de Mérida-Badajoz.

"Nos unimos al dolor de sus familiares y amigos, de su partido y de cuantos hoy lloran su muerte, a la vez que reconocemos con gratitud la entrega y servicio a nuestra tierra del que ha sido y es, sin duda, todo un referente para nuestra región", han expresado a través de dicho documento.

Finalmente, los obispos han deseado que la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, "lo acoja bajo su manto y acompañe a todos los que hoy sienten su ausencia".