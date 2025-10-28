Artistas flamencos pacenses rendirán homenaje al flamencólogo Paco Zambrano

Artistas flamencos pacenses participarán este miércoles, día 29, a las 20,00 horas en El Hospital Centro Vivo en la capital pacense, en un homenaje a la figura del flamencólogo Paco Zambrano, fallecido el pasado mes de julio.

La Diputación de Badajoz organiza este homenaje, cuyo formato dibuja una imagen representativa "del mejor arte de la tierra" con tres grandes intervenciones artísticas a cargo de una veintena de artistas flamencos que actuarán en torno a tres grandes temas de Porrina de Badajoz, los tres que Zambrano siempre escogía, como son 'Rezo a Dios', 'Morería' y 'Ojos verdes'.

La cita, "a la altura" de la colaboración que prestó a la institución provincial y al "inmenso favor que hizo al flamenco de la provincia", ha sido presentada por el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas; el director del Centro Internacional del Flamenco que colabora en la organización, Jesús Ortega, y la periodista y presentadora del evento, Laura Zahínos.

En su intervención, Cabezas ha expuesto que, de este modo, la diputación muestra el consenso que logró el flamencólogo y su "compromiso con la verdad del cante, con la investigación rigurosa y con la divulgación paciente".

Al mismo tiempo, ha rememorado que esa ha sido y "seguirá siendo" la referencia de la institución provincial en la puesta en marcha de los distintos programas que impulsa, como el Aula de Flamenco, Pasión por el Flamenco, el Festival Porrina, la enseñanza reglada del conservatorio o cada certamen que apoyan en los pueblos de la provincia, así como en todas las iniciativas internacionales que acumulan.

El diputado también ha señalado que la Diputación de Badajoz ha contado "desde el minuto uno" con la disposición, el cariño y el interés de los guitarristas José Ángel Castilla, Joaquín Muñino, Sara Castro y David Silva, o los bailaores Jesús Ortega, Eva Soto, Carmen 'La Parreña' y Fuensanta Blanco.

También con las cantaoras Esther Merino, Salomé Pavón, Vicky González, Carolina la Chispa, María Metidieri y La Kaita y los cantaores José Gómez 'Fefo', Paulo Molina, Alejandro Vega, Chiqui Quintana, Miguel de Tena, Domingo 'El Madalena' y Daniel Castro.

Jesús Ortega ha agradecido a todos ellos que hagan "honor" a la "sabiduría con la que siempre respondía Paco", a la vez que ha disculpado a tantos otros que han intentado estar y finalmente no han podido. Asimismo, ha confirmado que el acto contará con la presencia del hijo de Zambrano y con palabras de la familia.

Por su parte, Laura Zahínos ha desvelado que El Hospital Centro Vivo acogerá "un recorrido sonoro por la vida de Paco, con un repaso a toda su esencia", ante lo que ha adelantado que intentarán "seguir el respeto y la dignificación que tanto le representaba".

Por último, Ricardo Cabezas ha concluido recordando que Paco Zambrano "decía que el flamenco era la memoria sonora del pueblo extremeño". "Y tenía razón: en sus cantes vive nuestra historia y en su eco se reconocen nuestras raíces. Por eso, la institución provincial le rinde este homenaje, "como un acto de justicia cultural y de gratitud".

Y es que, como ha expuesto la diputación pacense en nota de prensa, "mientras haya un escenario en el que suene un jaleo extremeño, mientras artistas jóvenes citen sus investigaciones o alguien abra uno de las tres ediciones de 'Vida y obra de Porrina de Badajoz', Paco Zambrano seguirá vivo".

Finalmente, en la comparecencia se ha adelantado que la culminación de este homenaje llegará al final cuando todos los artistas suban al escenario para realizar una actuación "de las que le gustaban a Paco", como ha desvelado Ortega, en las que el cante, el baile y la guitarra "serán uno solo para decirle gracias y hasta pronto".