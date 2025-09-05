Arranca en Badajoz el I Congreso Nacional de Economistas con el objetivo de "repensar" la enseñanza de la Economía

El I Congreso Nacional de Economistas 'Innovaeco' se ha inaugurado en la tarde de este jueves en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de UEx, con el objetivo de ser "un foro pionero en el ámbito educativo y profesional que busca repensar la enseñanza de la economía en España".

Así se ha puesto de manifiesto en la inauguración de este congreso, en la que su directora, Belén Barroso, ha dado la bienvenida a los participantes y ha introducido y el programa de un encuentro que busca "repensar la enseñanza de la economía en España y fortalecer la comunidad académica vinculada a esta disciplina".

El acto también ha contado con la presencia del presidente de la Asociación de Olimpiadas de Economía en España, Sergio Marí Vidal.

Por su parte, la responsable del Centro de Profesores y Recursos de Badajoz, Inmaculada Becerra, ha explicado que "este encuentro nace desde la convicción que la educación económica moderna es clave para la construcción de sociedades más informadas, críticas y preparadas para tomar decisiones fundamentales en un mundo de constante cambio, en Extremadura nuestra realidad educativa existen herramientas actualizadas y una conexión estrecha entre investigación y práctica".

El decano de la Facultad, Luis Marín Hita, ha considerado que "todas las actuaciones que se desarrollen desde el sistema educativo no deben de ser aisladas, deben estar coordinadas desde todos los niveles, la facultad está abierta a todo el profesorado de secundaria".

El secretario general de Caja Rural de Extremadura, Miguel Ángel Santos, ha reafirmado el compromiso de la entidad con la educación financiera, subrayando que "para la Caja Rural de Extremadura patrocinar financiando encuentros de esta naturaleza no sólo es una satisfacción corporativa e institucional, sino que forma parte de una de las obligaciones que la Caja tiene que desarrollar en el ámbito de la cultura y la educación", señala la UEx en nota de prensa.

Por su parte, el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura , Javier de Francisco Morcillo, ha destacado la sintonía entre los temas del congreso y las líneas estratégicas de la Consejería, ya que se va a abordar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías "como herramientas para actualizar competencias y preparar a vuestros estudiantes para seguir el ritmo de la innovación".