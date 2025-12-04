Archivada la causa contra el imán de la mezquita de Badajoz por presunta financiación terrorista

El Juzgado Central de Instrucción no 6 de la Audiencia Nacional ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que seguía abierta contra el imán de la mezquita de Badajoz, Adel Najjar, por presunta implicación en financiación de actividades terroristas.

De este modo, según informa en nota de prensa el propio imán, se confirma que "no existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal".

El auto judicial, notificado este pasado martes, día 2, recoge que, tras el análisis de la investigación y conforme al dictamen del Ministerio Fiscal, "no se acredita que el investigado participara en las campañas de recaudación para huérfanos y viudas con conocimiento que los fondos se enviarían a la financiación de actividades terroristas, que no era el destinatario del agradecimiento de la recepción de fondos por la ONG y su actuación no fue distinta a la de otras comunidades islámicas que no se encuentran investigadas en autos".

Al respecto, Adel Najjar remarca que desde el inicio de este proceso, "siempre" ha confiado en el "buen funcionamiento de las instituciones judiciales españolas" y "en las garantías propias de un Estado social y democrático como España".

En este sentido, expresa su "profundo agradecimiento" por las "numerosas muestras de apoyo y confianza" recibidas a lo largo de estos dos años por vecinos de Badajoz y Extremadura. "En todo momento me arroparon por su cariño y amistad", apunta.

También agradece el trato recibido por los medios de comunicación extremeños que "nunca faltaron a la verdad", mostrando "siempre" su "respeto" a su trayectoria "por la convivencia y el dialogo en la región"; al tiempo que remarca su "firme compromiso" con "la paz social, la convivencia y la lucha contra cualquier forma de radicalismo".