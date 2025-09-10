Los aranceles de China al porcino afectan a exportaciones extremeñas por valor de 1,4 millones al quedar fuera el jamón

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha anunciado que hablará con el sector del porcino extremeño para trasladar al ministerio del ramo sus propuestas para hacer frente al arancel del 20% impuesto por China a España, dentro de las represalias a la Unión Europea por las cargas a los vehículos eléctricos del gigante asiático.

Así lo ha indicado en respuesta a los medios de comunicación sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura reunido este martes en sesión ordinaria, donde ha señalado que, como en otras ocasiones, el Ejecutivo extremeño defiende el libre comercio, de modo que le preocupa "cualquier arancel que pueda afectar a una empresa extremeña, motivo por el que hablará con el sector a fin de trasladar sus demandas al Ministerio de Economía.

En el caso del porcino, ha concretado que Extremadura exporta a China cada año un total de carnes y despojos comestibles por importe de 3,85 millones de euros, de los que 2,45 son de jamón, que está excluido de los aranceles, por lo que se verán comprometidos 1,4 millones en ventas de empresas extremeñas.

El dirigente extremeño ha señalado, no obstante, que es una "buena noticia" que el arancel impuesto a España se reduzca al 20% frente al 62,4% establecido para el conjunto de la Unión Europea, pero igualmente es una "mala noticia" porque "perjudica la productividad y la continuidad" de los empresarios extremeños del sector.