Aptuex apunta que las viviendas de uso turístico representan el 0,25% en la región y niega que sean un problema en ella

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex) ha remarcado, este domingo, que las viviendas de uso turístico en la región representan el 0,25 por ciento del total de 698.505 inmuebles que conforman el parque en la comunidad autónoma.

Así, lamentando que su sector se haya convertido en "una salida fácil para evadir el debate sobre los problemas reales de la vivienda", la asociación ha apuntado que "alrededor del 17 por ciento de las viviendas (más de 118.000) permanecen vacías", lo que, ha considerado, supone un "auténtico desafío" habitacional.

En este sentido, el presidente de Aptuex, Javier Gutiérrez Rubio, ha tildado de "error" el "culpar a los apartamentos turísticos de un problema tan complejo", en la medida en que, ha insistido, en Extremadura "el problema no es la demanda de apartamentos, sino la inmensa cantidad de viviendas vacías" que no se utilizan.

Según ha defendido la asociación en nota de prensa este domingo, el sector en Extremadura "es reducido, está regulado y profesionalizado, y además aporta riqueza, empleo y dinamización económica, especialmente en zonas rurales y patrimoniales", contribuyendo a combatir la despoblación.

En última instancia, Aptuex ha explicado que, a su juicio, la "verdadera solución" pasa por facilitar la salida al mercado de ese 17 por ciento de viviendas vacías mediante seguridad jurídica, incentivos fiscales y simplificación administrativa; así como por apostar por la construcción de nueva vivienda y la rehabilitación del parque existente para jóvenes y familias.